Polizeipräsidium Göppingen Mit elektrischer Energie gegen Gewalttäter
Die Polizei testet Taser. Beamte einer Einheit des Polizeipräsidiums Göppingen sind bei dem Pilotprojekt dabei. Am Schießstand gab es Einblicke.
Vier Beamte in Schutzausrüstung verschaffen sich Zutritt zu einer Wohnung. Ein gewaltbereiter, erprobter Kampfsportler soll hier festgenommen werden. Die Kripo hatte für diesen besonderen Fall um Unterstützung der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, kurz BFE, gebeten. Der Mann verhält sich aggressiv, die Polizisten halten Abstand und fordern ihn auf, sich auf den Boden zu legen.