Attentat in Endlosschleife

Polizistenmord in Mannheim

Der Mord an dem Polizisten Rouven Laur, veränderte auch das Leben Youssuf Hanashs von Grund auf. Auch auf ihn stach Sulaiman A. im vergangenen Jahr auf dem Mannheimer Marktplatz ein.

Franz Feyder 28.03.2025 - 13:54 Uhr

Von einer Sekunde auf die andere ist alles anders: der Umgang mit dem dreijährigen Sohn, das Leben mit der Ehefrau, der Beruf. Für den Mann, der hier Youssuf Hanash heißen soll, änderte sich am 31. Mai 2024 auf dem Marktplatz in Mannheim alles: Sulaiman A. stach an diesem Tag nicht nur auf den Polizeihauptkommissar Rouven Laur ein, der zwei Tage später an seinen Verletzungen verstarb. Sondern auch auf fünf weitere Männer. Einer von ihnen ist Youssuf Hanash. Der Mann, den A. angriff, bevor er sich Laur zuwandte.