Alarmstufe rot: Der Pollenflug der Birke erreicht in Stuttgart Höchstwerte – und macht Allergikern zu schaffen. Auch Gräser sind unterwegs.
24.04.2026 - 10:18 Uhr
Die Pollenkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist derzeit für die Birke orange bis knallrot eingefärbt, letztere ist die höchste Stufe auf dem Index – und sorgt bei Allergikern für teils heftige Beschwerden. Aufgrund des milden sonnigen Wetters der letzten Tage stehen die Birken in Vollblüte. Und das könnte wohl auch noch eine Weile so bleiben, während die Belastung bei Gräsern vorerst als „mäßig“ ausgewiesen wird (Stand: 24. April).