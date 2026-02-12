Die Pop-Gottesdienste der Heidelberger Heiliggeistkirche sind weithin bekannt. Nach Taylor Swift und Harry Styles soll nun Lady Gaga an der Reihe sein.
12.02.2026 - 12:46 Uhr
Die Pop-Gottesdienste in der Heidelberger Heiliggeistkirche sind legendär, die kostenlosen Tickets schnell vergriffen: Anknüpfend an die Taylor-Swift- und Harry-Styles-Gottesdienste gibt es am 10. Mai einen Gottesdienst mit Musik der Pop-Ikone Lady Gaga. Wegen des großen Andrangs sei eine kostenlose Platzreservierung erforderlich, teilte die Evangelische Kirche Heidelberg am Donnerstag mit. Ab 21. Februar seien Tickets über die Homepage erhältlich.