Bei den Homecoming Concerts sorgen Tristan Brusch, Maeckes, Yung Kafa und Kücük Efendi in der Stuttgarter Oper für weihnachtliche Stimmung der besonderen Art.

Thomas Morawitzky 27.12.2024 - 14:42 Uhr

Ihre Welten könnten gegensätzlicher nicht sein, und doch kommen beide Duos vom deutschen HipHop und stehen am zweiten Weihnachtsfeiertag im Stuttgarter Opernhaus auf der Bühne: Maeckes und Tristan Brusch machen es sich in einer Kulisse bequem, die wie ein weihnachtliches Wohnzimmer anmutet; Yung Kafa und Kücük Efendi tanzen mit leuchtenden Masken durch abstrakte Räume. Die einen werden mit akustischen Gitarren fast zu Liedermachern der ganz alten Schule; die anderen entführen, strahlend und lässig, in die Zukunft. Die beiden „Homecoming Concerts“ folgen am 26. Dezember im Opernhaus aufeinander, setzten eine Tradition an Popmusik fort, die sich dort bereits etabliert hat.