Ein Stück Schwarzwald zieht in die Stuttgarter City: Die Premium-Möbelmarke Rolf Benz eröffnet am 11. Dezember im Dorotheen-Quartier auf zwei Stockwerken einen Pop-up-Store.
Seit mehr als sechs Jahrzehnten prägt das Unternehmen Rolf Benz die internationale Wohnkultur – von ikonischen Sofas wie dem Modell 6500, das es bis ins Museum of Modern Art in New York geschafft hat, bis hin zur legendären „Wetten, dass...?“-Couch, die Fernsehgeschichte schrieb. Bald erscheint der klangvolle Name in der Stuttgarter City: Am 11. Dezember eröffnet die Premium-Marke einen temporären Store im Dorotheen-Quartier – in jenen Räumen, in denen im September das Selfie-Museum seine Türen für immer schloss und zuvor die Modemarke Diesel zu Hause war. Unterzeichnet wurde ein Pop-up-Vertrag über 16 Monate.