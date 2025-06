Bei Stuttgart denkt der Berliner Koch Christopher Selig vor allem an eines: an Euphorie! So erlebt er die Stadt beim Pop-up-Restaurant in der Zirbelstube – nun zum letzten Mal.

Uwe Bogen 11.06.2025 - 16:32 Uhr

Zirbelholz hat’s ihm angetan. Der Berliner Ramen-Koch Christopher Selig liebt den Duft dieser Holzart, die behagliche und urige Atmosphäre, die von ihr ausgeht. In der seit drei Jahren für den Normalbetrieb geschlossenen Zirbelstube des Hotels am Schlossgarten, die einst mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet war, schlägt der Japan-Fan mit seinem Hauptstadt-Team gern seine Pop-up-Zelte auf. Und was ihn jedes Mal von Neuem begeistert: „In Stuttgart muss die Euphorie zuhause sein – so begeistert sind unser Gäste immer.“