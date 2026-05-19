Pop-Up-Lokal in Esslingen: Zwei-Sterne-Restaurant Ösch Noir gastiert in Esslingen

Die Esslinger Kessler-Sektkellerei feiert dieses Jahr ihren 200. Geburtstag und hat sich zum Jubiläum einen besonderen Gast geladen. Das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant Ösch Noir aus Donaueschingen kommt im Juli 2026 zum Pop-up-Dinner in die historische Beletage des Kessler-Hauses. Jeweils von Mittwoch bis Samstag bietet das temporäre Restaurant ein Fünf-Gänge-Menü mit Aperitif und Kellerführung sowie Weinbegleitung von Ösch-Noir-Sommelier Michael Häni.

Solche Ausflüge in andere Gefilde sind immer beliebter: wer etwa das Restaurant in Donaueschingen nicht besuchen kann, kommt so in den Genuss der Kochkreationen von Manuel Ulrich. Zum ersten Mal wird die Beletage des historischen Gebäudes offiziell über drei Wochen zum Restaurant umfunktioniert.

„Das war eigentlich nicht geplant. Aber wir haben uns über eine Geschäftsbeziehung kennengelernt und haben gemeinsam die Idee entwickelt“, so Christopher Bauer, seit 2005 geschäftsführender Gesellschafter von Kessler. „Das ist eine große Vertrauensbasis. Die Küche ist bei uns nicht so groß wie im Ösch Noir.“

200. Geburtstag von Kessler

Der offizielle Geburtstag von Kessler ist am 1. Juli – und vom 8. Juli bis 26. Juli kocht Manuel Ulrich mit seinem Team in Esslingen. Das Ösch Noir ist in diesem Zeitraum geschlossen.Jüngst ging die Meldung über das Hotel im Schwarzwald durch die Medien, dass Aldi Süd den Öschberghof verkauft. Neuer Eigentümer ist die Zech Group. Damit wird es Teil der Severin*s Hotels & Resorts.

Ösch Noir in Esslingen

Die Infos:

8. - 26. Juli 2026, mittwochs bis samstags, Beletage der Kessler Sektkellerei, Esslingen

Tickets über www.oeschberghof.com

Aperitif mit Kellerführung, 5-Gänge-Menü von Manuel Ulrich, Weinbegleitung von Michael Häni (Preis: 239,00 Euro pro Person)