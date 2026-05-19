Pop-Up-Lokal in Esslingen Zwei-Sterne-Restaurant Ösch Noir gastiert in Esslingen
Ösch-Noir-Koch Manuel Ulrich verbringt den Sommer in Esslingen. Tickets sind jetzt verfügbar.
Ösch-Noir-Koch Manuel Ulrich verbringt den Sommer in Esslingen. Tickets sind jetzt verfügbar.
Die Esslinger Kessler-Sektkellerei feiert dieses Jahr ihren 200. Geburtstag und hat sich zum Jubiläum einen besonderen Gast geladen. Das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant Ösch Noir aus Donaueschingen kommt im Juli 2026 zum Pop-up-Dinner in die historische Beletage des Kessler-Hauses. Jeweils von Mittwoch bis Samstag bietet das temporäre Restaurant ein Fünf-Gänge-Menü mit Aperitif und Kellerführung sowie Weinbegleitung von Ösch-Noir-Sommelier Michael Häni.