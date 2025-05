An diesem Freitag dreht sich in der Bar Trude vier Stunden lang alles um Cannabis. Bei einem Pop-up-Markt werden junge Pflanzen für den Anbau daheim verkauft.

Stecklingsmärkte sind nichts Neues: Wer gärtnert und Tomaten, Zucchini oder Gurken daheim ziehen möchte, bekommt sie im Baumarkt, in Gärtnereien – oder eben auf den speziellen Pflanzenmärkten.

An diesem Wochenende gibt es in Stuttgart einen besonderen Stecklingsmarkt, für Hobbygärtner, die den Gaumenfreuden der anderen Art zugeneigt sind: Angeboten werden Cannabis-Stecklinge.

Lesen Sie auch

Cannabis-Stecklinge nur für Volljährige

In der Stadt verteilt finden sich seit einigen Tagen Zettel, die darauf aufmerksam machen. Per QR-Code kann man sich ein Ticket für die Veranstaltung in der Bar „Trude“ in der Nadlerstraße sichern. Von 16 bis 20 Uhr lädt das „Clones Collective“ auch dazu ein, sich über den Cannabis-Anbau auszutauschen.

Die Eintrittskarten werden „verkauft“, damit die Organisatoren auch genügend Pflanzen dabei haben und – darauf weisen sie ausdrücklich hin – aus Jugendschutzgründen. Abgegeben werden die Stecklinge nur an Personen über 18 Jahre. Besucher sollten einen Personalausweis mitbringen, heißt es.

Cannabis-Stecklinge sind „Vermehrungsmaterial“ – und legal

Verboten ist der Verkauf der Jungpflanzen nicht, die Stecklinge fallen laut dem Cannabis-Gesetz (CanG) unter das sogenannte Vermehrungsmaterial – und stellen damit noch kein Cannabis im Sinne eines Rauschmittels dar. Privat ist es erlaubt, bis zu drei Pflanzen zu besitzen, die Anzahl der Stecklinge, die man besitzen darf, ist sogar unbegrenzt.

Dass es durchaus einen Markt gibt, zeigen Videos des „Clones Collective“ in sozialen Medien. In München bildeten sich bei einer ähnlichen Veranstaltung lange Schlangen. Wer Cannabis selbst vom Samen bis zum fertigen Produkt züchten möchte, kann sich im Übrigen am Samstag bei einem kleinen Workshop mit dem richtigen Ein- und Umtopfen, Gießen und Düngen beschäftigen.

Weitere Infos zum Stecklings-Markt des „Clones Collective“ gibt es hier.