Das BHZ Stuttgart versucht, neue Wege zu gehen – aktuell mit einem Pop-up-Store in in Möhringen. Das Projekt soll helfen, mehr Verständnis für Menschen mit Behinderung zu wecken.

Jan Sellner 22.03.2026 - 13:17 Uhr

Während über eine Pop-up-Nutzung des Wittwerhauses diskutiert wird, läuft an anderer Stelle in der Stadt gerade ein Pop-up-Versuch – klein, bescheiden, etwas versteckt in einem Seitenraum der BW-Bank-Filiale in der Filderbahnstraße 21 in Möhringen. Seit Anfang März bietet das BHZ, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, dort selbstgemachte Produkte an: Seifen, Kerzen, Grußkarten, Kaffee, Tiere aus Filz und die stadtberühmten Holz-Männle , die im Feuerbacher BHZ-Kreativatelier aus recycelten Obstkisten hergestellt werden. „Wir freuen uns, unsere Produkte zentral in Möhringen präsentieren und dort auch über unsere Dienstleistungen informieren zu dürfen“, erklärt BHZ-Geschäftsführerin Irene Kolb-Specht. Zugleich soll der Pop-up-Store, dessen Zugang innerhalb der Bank-Filiale liegt, „ein Raum der Begegnung“ sein. „Wir wollen informieren, Berührungsängste und Vorurteile abbauen“, sagt Kolb-Specht.