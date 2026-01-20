 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Mitarbeiterin nach Vorwürfen gegen Vorstand gekündigt

Porsche Automobil Holding Mitarbeiterin nach Vorwürfen gegen Vorstand gekündigt

Porsche Automobil Holding: Mitarbeiterin nach Vorwürfen gegen Vorstand gekündigt
1
Logo und Schriftzug der Porsche SE an der Stellwand bei einer Pressekonferenz Foto: dpa/Marijan Murat

Der Konflikt um das Verhalten eines Vorstands der Porsche-Holding spitzt sich zu: Eine Mitarbeiterin, die Vorwürfe erhoben hatte, wurde gekündigt – und klagt nun dagegen.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Die arbeitsrechtliche Auseinandersetzung um Vorwürfe gegen ein Vorstandsmitglied der Porsche Automobil Holding SE spitzt sich zu. Eine der beiden Mitarbeiterinnen, die vor dem Arbeitsgericht auf Herausgabe des internen Untersuchungsberichts klagen, ist inzwischen vom Unternehmen gekündigt worden. Wie eine Sprecherin des Arbeitsgerichts Stuttgart mitteilte, hat die Frau die sogenannte Auskunftsklage um eine Klage gegen ihre Kündigung erweitert. Zu den Gründen der außerordentlichen Kündigung liege bisher keine schriftliche Stellungnahme des Unternehmens vor, so die Sprecherin. Weder der Anwalt der beiden Frauen noch ein PSE-Sprecher äußerten sich dazu. „Die Porsche SE nimmt keine inhaltliche öffentliche Kommentierung laufender arbeitsrechtlicher Verfahren vor“, hieß es nur. Mehr Klarheit dürfte es daher erst im weiteren Verlauf des Verfahrens geben.

 

Das Verfahren um mögliches „unangemessenes Verhalten eines Vorstandsmitglieds“ war kurz vor Weihnachten durch einen Bericht unserer Zeitung bekannt geworden. Nach den Vorwürfen der beiden Frauen, die sich auf mehrere Vorgänge beziehen sollen, hatte die Porsche SE eine externe Anwaltskanzlei mit einer Untersuchung beauftragt. Da diese zu keinen sichtbaren Konsequenzen führte, verlangten die Frauen Einblick in die Ergebnisse der internen Aufarbeitung. Dabei stützen sie sich nach Gerichtsangaben auf ihr Recht zur Einsicht in die Personalakte. Diese sei nötig, um gegebenenfalls Ansprüche auf Unterlassung oder Schadenersatz prüfen und geltend machen zu können.

„Volles Vertrauen“ in die Unternehmensführung

Die Porsche SE hatte mitgeteilt, eine Stellungnahme zu dem Verfahren sei schon wegen arbeitsvertraglicher Fürsorgepflichten nicht möglich. Man sei überzeugt, dass die Klagen sich als unbegründet herausstellen würden. Aus dem Umfeld des betreffenden Vorstandes hatte es zuletzt geheißen, der Aufsichtsrat habe die Vorwürfe als entkräftet gewertet. Dies wurde nun indirekt auch offiziell bestätigt: „Der Aufsichtsrat hat die internen Untersuchungen abgeschlossen, die Unternehmensführung genießt das volle Vertrauen.“ Der Vorstand der Holding-Gesellschaft, die Anteile an Volkswagen und Porsche hält, besteht derzeit noch aus drei Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Wolfgang Porsche, sein Stellvertreter Hans Michael Piech.

Unsere Empfehlung für Sie

„Unangemessenes Verhalten“?: Porsche-Holding prüft Vorwürfe gegen Vorstand

„Unangemessenes Verhalten“? Porsche-Holding prüft Vorwürfe gegen Vorstand

Zwei Mitarbeiterinnen werfen einem Top-Manager unangemessenes Verhalten vor. Weil sie keine Konsequenzen sehen, klagen sie auf Herausgabe des Untersuchungsberichts.

Offen ließ die Porsche SE die Frage, ob die Kündigung der Mitarbeiterin eine Reaktion auf deren Vorwürfe gegen das Vorstandsmitglied sei. Allgemein hieß es zum Umgang mit Hinweisgebern: „Selbstverständlich gewährleistet die Porsche SE vollumfänglich den Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Hinweisgeberschutzgesetzes.“

Beschäftigte sollen begründeten Verdacht melden

Im Verhaltenskodex des Unternehmens werden alle Beschäftigten – einschließlich des Vorstandes - auf integres, verantwortungsvolles und rechtmäßiges Handeln verpflichtet. Dies sei „entscheidend für den Erfolg der Porsche SE“ und stelle einen wesentlichen Teil der Unternehmenskultur dar. Führungskräfte hätten dabei eine besondere Rolle mit Vorbildfunktion. Alle Beschäftigten werden mit dem Kodex aufgefordert, „bei begründetem Verdacht auf einen potenziellen Verstoß … den Sachverhalt unverzüglich zu melden“. Auch Hinweise auf ein eigenes mögliches Fehlverhalten seien im Sinne einer offenen Fehlerkultur erwünscht.

Unsere Empfehlung für Sie

Vorstand ohne Frauen: Die Porsche-Holding als letzte Männerbastion

Vorstand ohne Frauen Die Porsche-Holding als letzte Männerbastion

Nur ein einziger Dax-Konzern ist im Vorstand noch frauenfrei: die Stuttgarter Porsche-Holding. Wie kommt es dazu, und was tut man dagegen? Eine Aufsichtsrätin könnte die Herren kompetent beraten.

Nur wenn man offen mit möglichen Verstößen umgehe, könnten man angemessen reagieren und Schaden vom Unternehmen und den Beschäftigten abwenden. Der Schutz von Hinweisgebern habe „höchste Priorität“, heißt es weiter, alle Hinweise und Meldungen würden „streng vertraulich behandelt“. Dann folgt ein Satz, der im fraglichen Fall relevant sein könnte: „Ungeachtet davon, ob sich der Verdacht bestätigt oder nicht, wird die meldende Person allein wegen der Meldung keinerlei Nachteile erfahren, sofern begründete Anhaltspunkte für die Meldung vorlagen.“

Weitere Themen

Porsche Automobil Holding: Mitarbeiterin nach Vorwürfen gegen Vorstand gekündigt

Porsche Automobil Holding Mitarbeiterin nach Vorwürfen gegen Vorstand gekündigt

Der Konflikt um das Verhalten eines Vorstands der Porsche-Holding spitzt sich zu: Eine Mitarbeiterin, die Vorwürfe erhoben hatte, wurde gekündigt – und klagt nun dagegen.
Von Andreas Müller
ETF-Vorabpauschale: Millionen bekommen jetzt Geld abgebucht

Fonds-Besteuerung ETF-Vorabpauschale: Millionen bekommen jetzt Geld abgebucht

Wenn im Januar plötzlich Geld auf dem Konto fehlt, dann liegt das an der Vorabpauschale auf ETFs und Fonds. Auf welche Formen der Geldanlage muss man die vorgezogene Steuer zahlen? Betroffen ist nur eine ganz bestimmte Produktklasse.
Von Philipp Obergassner, Michael U. Maier
Hoffmeister-Kraut unter Druck: Corona Soforthilfe: Wann liefert die Ministerin?

Hoffmeister-Kraut unter Druck Corona Soforthilfe: Wann liefert die Ministerin?

CDU-Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut steht vonseiten der Opposition und ihrer eigenen Fraktion unter Druck, eine Lösung im Konflikt um die Corona Soforthilfen zu präsentieren.
Von Matthias Schiermeyer
Förderprogramm für E-Autos: Was Mercedes von der neuen E-Auto-Prämie hält

Förderprogramm für E-Autos Was Mercedes von der neuen E-Auto-Prämie hält

Das neue familienfreundliche Förderprogramm für Elektro-Autos steht. Aus Mercedes-Sicht kann das aber noch nicht alles von staatlicher Seite gewesen sein.
Von Peter Stolterfoht
Grönland-Zölle – Trump-Gefahr für acht Länder

Vor Urteil des Supreme Court „Grönland-Zölle“ – Trump-Gefahr für acht Länder

Es drohen 25 Prozent Strafzoll, wenn Trump seinen Kopf nicht durchsetzen kann. Zunächst wird aber das wichtige Urteil des Supreme Court über IEEPA-Zölle erwartet.
Von Michael Maier
Künzelsau: Fake-Video mit Reinhold Würth wirbt für dubiose Geldanlagen

Künzelsau Fake-Video mit Reinhold Würth wirbt für dubiose Geldanlagen

Ein gefälschtes Video mit Reinhold Würth kursiert im Netz. Darin wirbt er angeblich für eine Geldanlage - schnelle Gewinne inklusive. Wie erkennen Nutzer solch betrügerische Angebote?
Seit einiger Zeit bietet die Firma Konzept+Grundbesitz das sogenannte Kleine Immobilien-Seminar an, bei dem grundlegende Prinzipien und Stolperfallen vor dem Kauf einer Immobilie gezeigt werden.

Seminar in Stuttgart Immobilienkauf: Die Preise ziehen wieder an

Ein Stuttgarter Unternehmen hat den Ehrgeiz, das komplexe Thema an nur zwei Seminarabenden in der Stuttgarter Innenstadt verständlich zu machen und hilfreiche Tipps für die aktuelle Situation - Stichwort: erträgliche Zinsen und leicht steigende Preise - zu geben.
Der Silberpreis erreicht ein neues Rekordhoch, getrieben von geopolitischen Spannungen, industrieller Nachfrage und Unsicherheiten rund um die US-Notenbank.

Silberrally geht weiter Warum steigt der Silberpreis so stark?

Der Silberpreis hat erneut ein Allzeithoch erreicht. Aber warum steigt der Silberpreis aktuell so stark?
Von Matthias Kemter
Die Novo-Nordisk-Aktie fällt nach einem starken Jahresstart deutlich zurück. Erfahren Sie, welche Faktoren den Kurs belasten und wie es für das Unternehmen weitergeht.

Pharmakonzern unter Druck Novo-Nordisk-Aktie fällt um 5 % - Die Hintergründen

Die Novo-Nordisk-Aktie hat nach einem starken Jahresstart zum heutigen Wochenauftakt einen deutlichen Rücksetzer erlebt. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Kursverlust?
Von Matthias Kemter
Fahrzeugbau im Iran: Werden im Iran Mercedes-Lkw gebaut? Daimler Truck dementiert Beteiligung

Fahrzeugbau im Iran Werden im Iran Mercedes-Lkw gebaut? Daimler Truck dementiert Beteiligung

Nicht nur alte Mercedes-Lkw werden im Iran noch gebaut, sondern wohl auch aktuelle Modelle eines Joint-Venture-Partners von Daimler Truck. Das birgt angesichts der Sanktionen Brisanz.
Von Rouven Spindler
Weitere Artikel zu Porsche SE Vorwürfe Vorstand Arbeitsgericht Kündigung Exklusiv Vertrauen Aufsichtsrat
 
 