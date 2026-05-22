Porsche-Produktionsflaute mit Schließtagen in den Pfingstferien

Pfingstferien Porsche-Produktionsflaute mit Schließtagen in Zuffenhausen
Der Sportwagenhersteller muss bei der Fertigung auf die Bremse treten. von diesem Freitag an gibt es im Stammwerk Schließtage, die sich über die gesamte Folgewoche hinziehen.
Der Sportwagenhersteller muss bei der Fertigung auf die Bremse treten. von diesem Freitag an gibt es im Stammwerk Schließtage, die sich über die gesamte Folgewoche hinziehen.
Der Absatz beim Stuttgarter Autohersteller Porsche schwächelt deutlich. Das wirkt sich auch in der Produktion aus; der Autobauer will nicht auf Halde produzieren und kürzt deshalb die Fertigung mit Hilfe von Schließtagen.