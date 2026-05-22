 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Porsche-Produktionsflaute mit Schließtagen in den Pfingstferien

Pfingstferien Porsche-Produktionsflaute mit Schließtagen in Zuffenhausen

, aktualisiert am 22.05.2026 - 11:36 Uhr
Porsche-Produktionsflaute mit Schließtagen in den Pfingstferien
1
Die Zeiten, da es bergauf geht, sind bei Porsche vorbei. Nun muss in Zuffenhausen die Produktion tageweise gekürzt werden. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Der Sportwagenhersteller muss bei der Fertigung auf die Bremse treten. von diesem Freitag an gibt es im Stammwerk Schließtage, die sich über die gesamte Folgewoche hinziehen.

Automobilwirtschaft/Maschinenbau : Klaus Köster (kö)

Der Absatz beim Stuttgarter Autohersteller Porsche schwächelt deutlich. Das wirkt sich auch in der Produktion aus; der Autobauer will nicht auf Halde produzieren und kürzt deshalb die Fertigung mit Hilfe von Schließtagen.

 

Das Unternehmen leidet vor allem unter dem massiven Rückgang des Absatzes im riesigen chinesischen Markt und unter der Marktschwäche im Bereich der E-Mobilität außerhalb Chinas. Weil Porsche nur in Europa fertigt, trifft die Schwäche in China die heimischen Standorte besonders stark.

An diesem Freitag, dem 22. Mai, sowie in der Woche nach Pfingsten sollen Teile der Produktion ruhen, Am Freitag, 8. Mai, war dies bereits der Fall. „Wir bestätigen die Schließtage in einzelnen Gewerken der Produktion in Zuffenhausen“, erklärte ein Unternehmenssprecher bereits vor einigen Tagen zu entsprechenden Informationen unserer Zeitung.

Porsche: „Wir richten unsere Fertigung nach Auftragslage aus“

„Wir richten unsere Fertigung nach der Auftragslage aus, dadurch kommt es naturgemäß zu Schwankungen“, heißt es weiter. Darüber hinaus seien Schließtage notwendig, um in der Produktion erforderliche Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen vorzunehmen.

Der neue Porsche-Chef Michael Leiters will das Unternehmen neu ausrichten. Foto: Marijan Murat/dpa

Seit dem Rekordjahr 2023 sinken die Absatzzahlen des Unternehmens deutlich. Im vergangenen Jahr gingen sie gegenüber 2023 um 12,7 Prozent zurück und lagen damit auch leicht unter dem Niveau des letzten Vor-Corona-Jahres 2019. Im ersten Quartal des laufenden Jahres sank der Absatz erneut um 15 Prozent.

Schwacher Porsche Taycan, Rekord für 911

Vor allem der in Zuffenhausen gebaute Elektro-Sportwagen Porsche Taycan verkauft sich nach starkem Start seit Längerem schwach. Gründe sind die allgemeine Nachfrageschwäche im E-Auto-Markt sowie der harte Wettbewerb in China. Der Porsche 911 dagegen erreichte im vergangenen Jahr als Verbrenner und T-Hybrid eine neue Bestmarke. Das reichte jedoch nicht aus, um den Rückgang insgesamt auszugleichen. Der neue Porsche-Chef Michael Leiters, der Anfang des Jahres Oliver Blume ablöste, will Porsche stärker auf Effizienz ausrichten. Dazu gehört auch, die Personalstärke in administrativen Bereichen an ein sinkendes Geschäftsvolumen anzupassen.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Sportwagenbauer: Vom Rekordbonus zur Nullrunde: Porsche-Beschäftigte gehen dieses Jahr leer aus

Stuttgarter Sportwagenbauer Vom Rekordbonus zur Nullrunde: Porsche-Beschäftigte gehen dieses Jahr leer aus

Die Porsche-Gewinne brechen ein – und mit ihnen nun auch die einst legendären Bonuszahlungen. Beschäftigte gehen leer aus, und für das Management gibt es eine weitere Nullrunde.

Weitere Themen

Porsche-Produktionsflaute mit Schließtagen in den Pfingstferien

Pfingstferien Porsche-Produktionsflaute mit Schließtagen in Zuffenhausen

Der Sportwagenhersteller muss bei der Fertigung auf die Bremse treten. von diesem Freitag an gibt es im Stammwerk Schließtage, die sich über die gesamte Folgewoche hinziehen.
Von Klaus Köster
Topmanager René Deist: Am „KI-Papst“ der EnBW scheiden sich die Geister

Topmanager René Deist Am „KI-Papst“ der EnBW scheiden sich die Geister

Der IT-Chefstratege des Energiekonzerns EnBW gilt als profunder Experte - wird wegen seines Hangs zur Selbstdarstellung aber auch skeptisch beäugt.
Von Andreas Müller
Neustadt an der Donau: Aus für Mahle-Werk: 98 Prozent für unbefristeten Streik

Neustadt an der Donau Aus für Mahle-Werk: 98 Prozent für unbefristeten Streik

Bei Mahle verschärft sich der Konflikt um das Werk im bayerischen Neustadt. Bei einer Urabstimmung spricht sich eine enorme Mehrheit für einen Erzwingungsstreik aus, der bald beginnt.
Von Matthias Schiermeyer
Wechsel im Dürr-Vorstand: Die neue Finanzchefin von Dürr kommt von Springer Nature

Wechsel im Dürr-Vorstand Die neue Finanzchefin von Dürr kommt von Springer Nature

Beim Anlagenbauer Dürr zieht erstmals eine Frau in den Vorstand ein. Alexandra Dambeck bringt viel Managementerfahrung mit und soll nicht nur das Finanzressort übernehmen.
Von Imelda Flaig
Neuer Job bei Mercedes-Tochter: Von Porsche zu AMG – Peter Varga wird Chefdesigner in Affalterbach

Neuer Job bei Mercedes-Tochter Von Porsche zu AMG – Peter Varga wird Chefdesigner in Affalterbach

Der leitende Designer des Stuttgarter Sportwagenherstellers Porsche wechselt in wenigen Monaten zur Mercedes-Tochter AMG. Sein Abgang reiht sich in eine Serie an Wechseln ein.
Von Rouven Spindler
SpaceX plant den größten Börsengang aller Zeiten. Erfahren Sie, wann die SpaceX-Aktie kommt und welche Details zum IPO bekannt sind.

Rekord-Börsengang Wann geht SpaceX an die Börse? - Was Anleger wissen müssen

Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX steht kurz vor dem größten Börsengang der Geschichte. Doch wann genau ist es so weit und was bedeutet das für Anleger?
Von Matthias Kemter
Ita Airways: Lufthansas neue Renditehoffnung

Ita Airways Lufthansas neue Renditehoffnung

Die neue Lufthansa-Tochter Ita Airways soll die Gewinne der Gruppe mehren. Es gibt erste Erfolge. Doch ausgerechnet jetzt ist Sturm aufgezogen.
Von Gerhard Bläske
Gibt es die E-Auto-Förderung auch für Rentner?

E-Auto-Förderung Können auch Rentner sie beantragen?

Seit dem 19. Mai kann die staatliche Prämie für den Kauf eines E-Autos beantragt werden. Gilt das auch für Rentner?
Von Lukas Böhl
Benefiz-Aktion von Toni Garrn: Topmodel verwandelt Porsche-Store in einen Flohmarkt

Benefiz-Aktion von Toni Garrn Topmodel verwandelt Porsche-Store in einen Flohmarkt

Toni Garrn nutzt die Stuttgarter Porsche-Räume im Dorotheen-Quartier für einen guten Zweck und verkauft dort Kleidungsstücke von Prominenten.
Von Peter Stolterfoht
Bosch Rexroth: Wechsel auf Führungsebene – Neuer Personalvorstand ist ein alter Bekannter

Bosch Rexroth Wechsel auf Führungsebene – Neuer Personalvorstand ist ein alter Bekannter

Die Bosch-Tochtergesellschaft Rexroth besetzt eine zentrale Position bald neu. Welche Aufgaben auf Volker Schiek warten und was sein Vorgänger künftig macht.
Von Rouven Spindler
Weitere Artikel zu Porsche Automobile Pfingstferien Porsche Taycan Porsche 911 Stuttgart-Zuffenhausen
 
 