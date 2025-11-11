Absatzflaute in China und Verbrenner-Comeback: Die Turbulenzen bei Porsche zogen den VW-Konzern zuletzt tief ins Minus. Diese Schwäche belastet aber auch die Eigentümerfamilien.
11.11.2025 - 11:06 Uhr
Die VW-Dachgesellschaft bekommt die Schwäche bei ihren Kernbeteiligungen deutlich zu spüren. Von Januar bis September brach das Konzernergebnis nach Steuern um die Hälfte auf 1,24 Milliarden Euro ein, wie das Porsche SE mitteilte. Die Stuttgarter sind vorwiegend am Volkswagen-Konzern und dem Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG beteiligt.