Die Weltranglistendritte startet mit großen Ambitionen in die Sandplatz-Saison – und positioniert sich immer wieder auch abseits des Sports.
Dass Coco Gauff Jahr für Jahr überaus gerne nach Stuttgart kommt, würde man angesichts ihrer sportlichen Bilanz beim dortigen WTA-Turnier nicht zwingend vermuten. Nie ging es für die 22-jährige Weltranglistendritte beim Porsche Tennis Grand Prix über das Viertelfinale hinaus, selten spielte sie dabei an ihrem persönlichen Leistungslevel. Aber: Die Station im Schwabenland ist fester Bestandteil im Kalender des US-amerikanischen Stars, der in diesem Jahr bereits zum fünften Mal in Folge in Stuttgart aufschlagen wird – und dafür auch Turniere wie jenes in der Heimat in Charlotte nächste Woche auslässt. Das hat Gründe.