Eine Premierenveranstaltung, die besten Tennisspielerinnen der Welt zu Gast und am Ende eine Siegerin, die bereits 2024 triumphierte. Ein Rückblick auf die schönsten Momente.

Seit Sonntagnachmittag ist klar, welche Tennisspielerin dieses Jahr den Porsche als Teil der Siegprämie mit nach Hause nimmt. Elena Rybakina ist die Gewinnerin des diesjährigen Porsche Tennis Grand Prix. Im Finale besiegt die topgesetzte Kasachin die Weltranglisten-Elfte Karolina Muchova aus Tschechien deutlich in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:1.

Bereits zum zweiten Mal triumphierte die 26-Jährige in Stuttgart. 2024 sicherte sich Rybakina erstmals den Titel. Dabei stand die Kasachin im Viertelfinal-Krimi am vergangenen Freitag kurz vor dem Aus. In dem fast dreistündigen Match gegen die Kanadierin Leylah Fernandez wehrte Rybakina erst zwei Matchbälle ab, bevor die Entscheidung im Tiebreak im dritten Satz fiel.

Hochklassiges Tennis in gut gefüllter Porsche-Arena

Den Zuschauern in der gut besuchten Porsche-Arena wurde hochklassiges Tennis geboten. So konnten sie die Partien von Stars wie Iga Swiatek oder Coco Gauff mitverfolgen, aber auch die deutschen Spielerinnen um die Lokalmatadorin Laura Siegemund aus Metzingen und Eva Lys anfeuern.

In der Bildergalerie blicken wir auf die schönsten Momente des Porsche Tennis Grand Prix 2026 zurück – von der Premiere der „Porsche One Point Challenge“ mit VfB-Torhüter Fabian Bredlow über spannende Matches der Stars bis hin zum erneuten Triumph der Kasachin Elena Rybakina in Stuttgart. Viel Spaß beim Durchklicken.