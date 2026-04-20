Eine Premierenveranstaltung, die besten Tennisspielerinnen der Welt zu Gast und am Ende eine Siegerin, die bereits 2024 triumphierte. Ein Rückblick auf die schönsten Momente.
20.04.2026 - 15:04 Uhr
Seit Sonntagnachmittag ist klar, welche Tennisspielerin dieses Jahr den Porsche als Teil der Siegprämie mit nach Hause nimmt. Elena Rybakina ist die Gewinnerin des diesjährigen Porsche Tennis Grand Prix. Im Finale besiegt die topgesetzte Kasachin die Weltranglisten-Elfte Karolina Muchova aus Tschechien deutlich in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:1.