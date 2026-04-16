Der mediale Fokus beim Porsche Tennis Grand Prix liegt klar auf den besten Tennisspielerinnen der Welt. Doch ohne die zahlreichen helfenden Hände im Hintergrund könnte ein Turnier wie dieses nicht stattfinden – ein Blick hinter die Kulissen.

Tim Bücking und sein 19-köpfiges Team sind für die drei Tennisplätze verantwortlich. Seit 2010 ist der 31-Jährige im Helferteam dabei. Viele kennt er daher schon lange. „Teilweise sind auch alte Schulfreunde dabei“, erzählt er. „Man kommt hier zusammen, hat Spaß, schaut Tennis und verbringt eine gute Woche.“

Tim Bücking und sein Team kümmern sich um die drei Tennisplätze. Diese werden aus fast 500 solcher größeren Platten zusammengesetzt. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Seine wichtigste Aufgabe: „Dass die Spielerinnen im besten Fall immer einen perfekten Platz haben.“ Dafür ziehen die Helfer mit Schleppnetzen zwischendurch den Sand ab, damit die weißen Spielfeldmarkierungen und die auf dem Platz platzierte Werbung gut sichtbar bleibt. Auch um die finalen Vorbereitungen wie das Aufbauen der Stühle für die Schiedsrichter und die Netze hat sich der Stuttgarter gekümmert.

Zu den Zuständigkeiten des Teams zählt außerdem, die Handtücher der Spielerinnen, Getränke und andere Kleinigkeiten wie Obstkörbe auf dem Platz perfekt herzurichten.

Geisterspiele während Corona blieben im Gedächtnis

In den 15 Jahren, die Tim Bücking jetzt schon dabei ist, blieb ihm vor allem die Corona-Zeit mit den Geisterspielen im Gedächtnis. „Wir waren trotzdem da, weil die Plätze für das Fernsehbild gemacht werden mussten“, sagt der 31-Jährige. „Wir waren mit den Spielern und Trainern alleine in der Halle und haben Tennis geguckt.“

Marcia Andorka arbeitet während des Porsche Tennis Grand Prix im Pressezentrum. Seit 14 Jahren übt sie den Job nun aus. Jeden Morgen erstellt sie mit ihrer Kollegin zusammen den Pressespiegel. Außerdem ist sie die Ansprechpartnerin für alle Journalisten und Fotografen und versorgt sie täglich mit den aktuellsten Neuigkeiten rund um das Turnier.

Marcia Andorka ist die Ansprechpartnerin für alle Journalisten und Fotografen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

„Am tollsten finde ich, dass immer wieder die gleichen Journalisten und Fotografen da sind, dass man sich jedes Jahr hier wieder trifft,“ sagt sie. „Ich spiele auch supergerne Tennis, deswegen ist es natürlich auch schön, wenn man die Spielerinnen sieht und auch bei den Pressekonferenzen verfolgen kann.“ Dafür nimmt sie sich extra die Woche frei und reist von ihrer Wahlheimat Düsseldorf nach Stuttgart.

Liv Biegert ist dieses Jahr zum zweiten Mal als Ballmädchen dabei. Die 14-Jährige spielt selbst Tennis beim TTC Schorndorf. Das sei bei dem Job auf jeden Fall von Vorteil, findet sie. Bei den Spielen steht sie immer 45 Minuten auf dem Platz, danach hat sie genauso lange Pause, bevor ihr nächster Einsatz startet.

Für den Job als Ballmädchen beim Porsche Tennis Grand Prix musste sich Liv Biegert bewerben. Einen Abend hat sie dann ein Training dafür im WTB-Leistungszentrum in Stuttgart besucht. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die verschiedenen Positionen der Ballmädchen werden immer durchgewechselt. Am anstrengendsten sei die Position, bei der man auf der Höhe des Netzes kniet, sagt die 14-Jährige. Sie habe davon sogar schon Muskelkater bekommen. „Es ist auch die Position, bei der man am meisten denken muss, zum Beispiel, wo die Bälle als Nächstes hinmüssen, wenn eine Spielerin einen Punkt macht“, erklärt Liv Biegert. Zu den Aufgaben der Ballmädchen gehört neben dem Bälle geben und verteilen teilweise auch, die Getränke und Handtücher der Spielerinnen bereitzustellen.

Am tollsten an dem Turnier findet sie, „dass man viele Leute kennenlernt und auf dem Platz stehen darf“. Bei dem Match von zwei ihrer Lieblingsspielerinnen, nämlich Eva Lys und Paula Badosa, war Liv Biegert sogar im Einsatz. „Das war richtig cool“, lautet ihr Fazit.

Moni Ziegler, Sara und Petra Zbick sowie Julia Schallmeier arbeiten während des Porsche Tennis Grand Prix im sogenannten Laundry Service, also in der Wäscherei. Teilweise sind sie schon seit 30 Jahren dabei, als das Turnier noch in Filderstadt ausgetragen wurde. „Es ist besonders, hinter die Kulissen zu blicken und mit den Spielerinnen im Kontakt zu sein“, sagt Sara Zbick.

Die Spielerinnen kommen mit ihren Anliegen zu den vier, die sich um viele organisatorische Dinge im Hintergrund kümmern: einen Föhn bereitstellen, die Röcke der Spielerinnen bügeln, die Taschen und Duschen mit Handtüchern bestücken, die Süßigkeiten in der Relax Lounge vorbereiten.

Moni Ziegler (von links), Sara Zbick, Petra Zbick und Julia Schallmeier sind für die organisatorischen Dinge im Hintergrund zuständig. Sie bereiten zum Beispiel die Handtücher für die Spielerinnen vor. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Für Moni Ziegler sind jedes Jahr vor allem die Tennisspielerinnen ein Highlight – „es sind tolle Menschen, die von der ganzen Welt hierhin kommen“, erzählt sie.

Evelina Oehme erlebt die Spielerinnen hautnah. Sie ist Teil des Player’s Service Team. Konkret bedeutet das, dass sie in allen Belangen die Ansprechpartnerin für die Spielerinnen ist. Sie kommen zu der 50-Jährigen, wenn sie Fragen rund um ihren Aufenthalt in Stuttgart haben, wie Restaurants, Reservierungen oder Ticketwünsche. Auch Autogrammanfragen der Fans laufen über Evelina Oehme. Am meisten Spaß im Player’s Service Team bereitet ihr, dass „es jeden Tag eine neue Herausforderung gibt und etwas Neues passiert“. Das sei immer aufregend.

Evelina Oehme ist die erste Ansprechpartnerin für die Spielerinnen. Während dem Turnier erlebt sie sie hautnah. Foto: Baumann/Alexander Keppler

In dieser Rolle ist sie seit drei Jahren tätig, davor hat sie beim Porsche Tennis Grand Prix als Linienrichterin gearbeitet. „Ich liebe Tennis, es war immer mein Leben, und deswegen bin ich auch hier“, sagt Evelina Oehme, die normalerweise am Stuttgarter Flughafen in der Passagierabfertigung arbeitet.