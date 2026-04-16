Porsche Tennis Grand Prix Die stillen Helden: Ein Blick hinter die Kulissen
Ohne die vielen Helfer im Hintergrund können Veranstaltungen wie der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart nicht stattfinden. Wer sind die stillen Helden des Turniers?
Ohne die vielen Helfer im Hintergrund können Veranstaltungen wie der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart nicht stattfinden. Wer sind die stillen Helden des Turniers?
Der mediale Fokus beim Porsche Tennis Grand Prix liegt klar auf den besten Tennisspielerinnen der Welt. Doch ohne die zahlreichen helfenden Hände im Hintergrund könnte ein Turnier wie dieses nicht stattfinden – ein Blick hinter die Kulissen.