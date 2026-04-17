Porsche Tennis Grand Prix Elina Svitolina: Eine Frau, eine spezielle Mission
Die Ukrainerin steht im Halbfinale von Stuttgart – und bereist regelmäßig ihre kriegsgebeutelte Heimat. Elina Svitolina: Ein Tennisstar an der Front.
Die Ukrainerin steht im Halbfinale von Stuttgart – und bereist regelmäßig ihre kriegsgebeutelte Heimat. Elina Svitolina: Ein Tennisstar an der Front.
Die rechte Faust ging nach oben, der Blick auch – es war geschafft. Elina Svitolina steht nach dem 7:6, 7:5 gegen die Tschechin Linda Noskova am Freitagmittag im Halbfinale des Porsche Tennis Grand Prix. Und hinterher, nach dem Matchball, da machte die Ukrainerin das, was eine Siegerin beim Turnier in Stuttgart immer macht: drei Bälle unterschreiben und diese dann im hohen Bogen ins Publikum schlagen. Dass einer genau dort einen freudigen Abnehmer finden sollte, wo eine ukrainische Flagge hing, dürfte kein Zufall gewesen sein.