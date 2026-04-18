Die topgesetzte Kasachin und die Überraschungsfinalistin aus Tschechien stehen im Endspiel beim topbesetzten Sandplatz-Hallenturnier von Stuttgart.
18.04.2026 - 19:09 Uhr
Elena Rybakina hatte eine kurze Nacht. Am Freitagabend verwandelte sie ihren Matchball im Viertelfinale des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart um 23.30 Uhr – schon am Samstagmittag musste (oder durfte) die topgesetzte Kasachin dann ihr Halbfinale bestreiten. Und, was soll man sagen: Die Strapazen waren ihr nicht anzumerken. Denn mit einem souveränen 7:5, 6:1-Sieg gegen die russische Weltranglistenneunte Mirra Andrejewa zog sie ins Endspiel an diesem Sonntag ein, in dem sie von 13 Uhr an auf die tschechische Weltranglistenzwölfte Karolina Muchova trifft (live auf Eurosport).