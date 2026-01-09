Die Stuttgarter Autobauer Porsche und Mercedes trauern um einen der größten Rennfahrer seiner Zeit. Hans Herrmann ist am Freitag im Alter von 97 Jahren gestorben.

Traurige Nachrichten aus der Welt des Motorsports: Wie die Stuttgarter Autobauer Porsche und Mercedes am Freitagabend verkündeten, ist der ehemalige Rennfahrer Hans Herrmann am 9. Januar im Alter von 97 Jahren gestorben. Der gebürtige Stuttgarter gilt als einer der größten Rennfahrer seiner Zeit. Während seiner Motorsportkarriere gewann er mehr als 80 Gesamt- und Klassensiege. Die meisten davon fuhr er für Porsche ein.

„Die Nachricht über den Tod von Hans Herrmann hat uns alle sehr getroffen“, wird Thomas Laudenbach, Leiter von Porsche Motorsport, in einer Pressemitteilung zitiert. Laudenbach weiter: „Er war einer der erfolgreichsten Werksrennfahrer der Porsche AG. Mit dem Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans im Jahr 1970 auf Porsche 917 haben Richard Attwood und er Geschichte geschrieben.“

Karriereende nach Le-Mans-Triumph

Seine internationale Karriere startete Herrmann allerdings nicht für Porsche, sondern für einen anderen Stuttgarter Autobauer, nämlich Mercedes. Dort fuhr der gelernte Konditor 1954 und 1955 als Werksfahrer von Mercedes-Benz in der Formel 1 und in verschiedenen Sportwagenrennen. Seine größten Erfolge feierte Herrmann bei Sportwagen-Langstreckenrennen. Besonders hervorzuheben sind seine Gesamtsiege bei der Targa Florio (1960), den 24 Stunden von Daytona (1968) und den 24 Stunden von Le Mans (1970). Nach seinem Le-Mans-Triumph beendete der Schwabe seine Karriere – und hielt damit Wort, denn so hatte er es seiner Frau im Falle eines Sieges vor dem Rennen versprochen.

Hans Herrmann bei 125 Jahre Mercedes-Benz & Friends im Jahr 2011. Foto: imago/eventfoto54

Bis zuletzt war Herrmann als Markenbotschafter für das Unternehmen mit dem Stern aktiv. Marcus Breitschwerdt, CEO der Mercedes-Benz Heritage GmbH, bezeichnet Herrmann in einer Pressemitteilung als „herausragenden Rennfahrer, der die Geschichte von Mercedes-Benz maßgeblich geprägt hat.“ Nicht nur seine Schnelligkeit und Sicherheit beeindruckten Breitschwerdt. „Seine sympathische Ausstrahlung und seine Leidenschaft für den Motorsport machten ihn bei Fans und Mitmenschen sehr beliebt.“