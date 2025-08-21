Porsche wickelt Batteriefabrik ab Trauerspiel im Technologieland
Porsche begräbt den Zukunftsplan von der eigenen Batteriezellenfabrik – ein alarmierendes Zeichen für die Strategiefähigkeit der Autoindustrie, meint unser Autor.
Von der Zukunftsverheißung zum Auslaufmodell – nur vier Jahre nach der Gründung steigt Porsche beim Tochterunternehmen Cellforce brachial in die Bremsen. Die Pilotfabrik, in der Hochleistungsbatterien für die eigenen Elektroautos konzipiert und gebaut werden sollten, wird weitgehend abgewickelt. 200 von 285 Mitarbeitern sollen entlassen werden, voraussichtlich bleibt nur eine Forschungseinheit bestehen. Es ist ein Trauerspiel für den Technologiestandort und das Automobilcluster der Region Stuttgart – und ein Vorgang, der in mehrerlei Hinsicht als Fanal gesehen werden kann.