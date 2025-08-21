Porsche wickelt Batteriefabrik ab: Trauerspiel im Technologieland

 
Porsche-Chef Oliver Blume vor dem elektrischen Topmodell Taycan Foto: imago images / rheinmainfoto

Porsche begräbt den Zukunftsplan von der eigenen Batteriezellenfabrik – ein alarmierendes Zeichen für die Strategiefähigkeit der Autoindustrie, meint unser Autor.

Von der Zukunftsverheißung zum Auslaufmodell – nur vier Jahre nach der Gründung steigt Porsche beim Tochterunternehmen Cellforce brachial in die Bremsen. Die Pilotfabrik, in der Hochleistungsbatterien für die eigenen Elektroautos konzipiert und gebaut werden sollten, wird weitgehend abgewickelt. 200 von 285 Mitarbeitern sollen entlassen werden, voraussichtlich bleibt nur eine Forschungseinheit bestehen. Es ist ein Trauerspiel für den Technologiestandort und das Automobilcluster der Region Stuttgart – und ein Vorgang, der in mehrerlei Hinsicht als Fanal gesehen werden kann.

 

Die Kehrtwendung ist atemberaubend. Im Blick auf die eigene Produktion von Batteriezellen sprach Porsche-Chef Oliver Blume Anfang der 20er-Jahre noch vom Herzstück des künftigen Autos, vom „Brennraum der Zukunft“, um genau zu sein. Man setze sich „an die Spitze des weltweiten Wettbewerbs um die leistungsstärkste Batteriezelle“, sie werde „zum Bindeglied zwischen dem unverkennbaren Porsche-Fahrgefühl und der Nachhaltigkeit“.

Die Cellforce-Fabrik in einer Planungsansicht Foto: Cellforce

Nun aber deutet alles darauf hin, dass der Brennraum der Zukunft künftig (wie schon heute) in Südkorea und China gebaut wird. Die Hoffnung, die deutsche Autoindustrie könne langfristig die Abhängigkeit von asiatischen Herstellern reduzieren, schwindet Stück für Stück dahin, während der technologische Vorsprung der Konkurrenten größer wird.

Das Scheitern zeigt sich in verschiedenen Varianten: Beim schwedischen Startup Northvolt, auf das unter anderem auch Porsche gesetzt hatte, ist der Hochlauf der Produktion auf chinesischen Anlagen gescheitert. Das Geld ging aus, bevor die Ausschussraten auf ein konkurrenzfähiges Niveau sanken. In der Pilotfabrik von Cellforce in Kirchentellinsfurt wurde hingegen auch auf das Knowhow schwäbischer Partner gesetzt, unter anderem auf Laser von Trumpf oder Beschichtungsanlagen von Dürr. Nun werden die Hallen ausgekehrt, bevor die ersten Batteriezellen serienreif sind. Trotz der vollmundigen Ankündigungen ist die Bereitschaft, auf längere Zeit viel Geld in ein strategisches Wachstumsfeld zu stecken, schon aufgebraucht.

Porsche korrigiert den Kurs radikal

Nun kann niemand ernsthaft beklagen, dass Manager den Kurs korrigieren, wenn die Geschäfte nicht nach Plan laufen. Der Absatzeinbruch in China und Trumps Zolleskapaden waren vor vier Jahren kaum vorherzusehen. Wer strategische Entscheidungen in Krisenzeiten nicht hinterfragte, wäre ein Starrkopf. Wer sie aber leichtfertig und ohne erkennbare Alternative in den Wind schreibt, gerät in Wendehals-Verdacht. Es gibt kein gutes Bild ab, wie sich die Platzhirsche Porsche und Mercedes derzeit von früheren Elektrozielen und Luxus-Strategien distanzieren, als hätte man sie nicht selbst voller Stolz in die Präsentationen für Investoren geschrieben.

Porsche wählt offenbar harte Bandagen beim Stellenabbau

Es ist nun an Porsche zu erklären, wie seine Zukunft im Batterie- und Elektrosektor aussehen soll. Immerhin geht es um die derzeit einzige sofort verfügbare Klimaschutzoption im Verkehr. Vielleicht bringt die Mitarbeiterversammlung bei Cellforce am kommenden Montag neue Erkenntnisse. Die Beschäftigen dort aber warten eher auf Erklärungen, was mit ihren Jobs passiert. Dass Porsche bei der Arbeitsagentur bereits Massenentlassungen angemeldet hat, lässt das Schlimmste erwarten – und es zeigt, welch harte Bandagen in der Autoindustrie, die bisher stolz war, den Stellenabbau „sozialverträglich“ zu betreiben, mittlerweile aufgezogen werden.

Es gibt noch nicht einmal einen gewählten Betriebsrat, der die Cellforce-Leute schützen könnte, keine Beschäftigungsgarantie wie im Mutterkonzern. Möglicherweise fühlte sich die Belegschaft bisher zu sicher, um sich zu organisieren. Eigentlich, so hieß es doch, sind sie die Zukunft des Sportwagens.

Von Matthias Schmidt
