Tausende Fans erwarteten sehnsüchtig den ersten Auftritt von Cristiano Ronaldo bei dieser WM. Doch der Superstar kommt mit Portugal gegen den Außenseiter nicht in Gang.
17.06.2026 - 21:17 Uhr
Superstar Cristiano Ronaldo ist mit Portugal nur sehr verhalten in seine sechste Fußball-WM gestartet. Das als Mitfavorit gehandelte Team kam gegen den Außenseiter Demokratische Republik Kongo nur zu einem 1:1 (1:1). Gut 16 Stunden nach dem Galaauftritt seines ewigen Superstarrivalen Lionel Messi mit drei Toren spielte Ronaldo über weite Strecken unauffällig - und blieb ohne Treffer und Sieg.