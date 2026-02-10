Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel am Rande des Rosensteinparks: Regelmäßig öffnen Unbekannte den fertig asphaltierten, aber gesperrten Rad- und Fußweg zwischen dem Cannstatter Seilerwasen und dem Parkgelände, die Stadt macht ihn wenig später wieder dicht. Das ging Mitte Januar so weit, dass Radfahrer sarkastische Nachrichten vor Ort an die Bauzäune hängten und das Hin und Her öffentlich kritisierten: „Das klappt inzwischen wirklich zuverlässig“, war dort zu lesen. Verbunden mit der Bitte, die Energie doch zu sparen und stattdessen die Arbeiten abzuschließen.