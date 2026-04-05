Statt der gesuchten Ostereier finden zwei Männer im Garten eine Flasche mit der Aufschrift „Polonium 210“. Ob der potenziell tödliche Stoff in dem Fläschchen ist, bleibt erst unklar.
05.04.2026 - 21:29 Uhr
Nachdem zwei Männer bei der Ostereiersuche im Garten ein Fläschchen mit der Aufschrift „Polonium 210“ gefunden haben, hat das Umweltministerium das Fläschchen in Vaihingen an der Enz nordwestlich von Stuttgart abgeholt. Dies teilte die Polizei mit. Das Ministerium sei nun für die Untersuchung des Inhalts zuständig. Es war zunächst unklar, welcher Stoff in dem Fläschchen ist. Das Ministerium war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.