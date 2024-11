Am Samstag spielen die Stuttgarter Kickers bei Hessen Kassel, am Montag findet die Mitgliederversammlung des Regionalligisten statt. Dort stehen auch Neuwahlen an, Präsident Rainer Lorz hat eine Entscheidung getroffen.

Jürgen Frey 13.11.2024 - 15:42 Uhr

2021 waren die letzten Neuwahlen bei den Stuttgarter Kickers über die Bühne gegangen. Rainer Lorz hatte damals angekündigt, nicht für eine komplette Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Drei Jahre später stehen am kommenden Montag bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Regionalligisten im SSB-Waldaupark nun erneut Wahlen an. Und Präsident Lorz hat dann die vergangene Amtsperiode nicht nur doch komplett hinter sich gebracht. Der 61-jährige Rechtsanwalt hat nach Informationen unserer Redaktion auch die Absicht, vorerst an Bord zu bleiben.