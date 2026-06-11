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  4. Porsche Design Tower steht zum Verkauf: Was mit dem Wahrzeichen passiert

Pragsattel Stuttgart Porsche Design Tower steht zum Verkauf: Was mit dem Wahrzeichen passiert

Pragsattel Stuttgart: Porsche Design Tower steht zum Verkauf: Was mit dem Wahrzeichen passiert
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Der Porsche Design Tower: Nur der Stuttgarter Fernsehturm ist mit seinen rund 217 Metern größer. Foto: Marijan Murat/dpa

Das 90 Meter hohe Luxus-Hochhaus am Pragsattel gehört der Bülow AG. Die Eigentümerin nennt jetzt die Gründe für den Verkauf.

Er ist rund 90 Meter hoch, hat 25 oberirdische Geschosse und zählt zu den höchsten Bauwerken Stuttgarts: Der Porsche Design Tower. Nun soll er verkauft werden.

 

2023 wurde das Gebäude auf dem Pragsattel fertiggestellt. Das Porsche Zentrum Stuttgart liegt genau neben dem Hochhaus. Dort sind Büros und das Radisson Blu Hotel mit seinen 168 Zimmern zu finden – wie das Restaurant Balaustine und die weitläufige Dachterrasse, die einen guten Blick auf Stuttgart gewährt. Die Gesamtmietfläche beläuft sich auf rund 16.500 Quadratmeter. Eigentümer ist die Objektgesellschaft Design Tower Stuttgart mbH, eine Tochtergesellschaft der Bülow AG.

Doch warum verkauft nun das Unternehmen den Porsche Design Tower? Wir haben nachgefragt. „Der Verkauf entspricht der langfristigen Geschäftsstrategie der Bülow AG“, betont Ina Schediwy, Prokuristin bei der Bülow AG. „Wir sind ein klassischer ,Trade Developer' und entwickeln seit über 60 Jahren Immobilienprojekte – von der Projektentwicklung und Planung über die schlüsselfertige Realisierung bis hin zur Vermietung und anschließenden Veräußerung.“

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Das Geschäftsmodell der Bülow AG sei nicht darauf ausgerichtet, Immobilien dauerhaft im Bestand zu haben, sondern auf die erfolgreiche Entwicklung und Übergabe der Projekte an institutionelle oder langfristig orientierte Investoren. „Der Verkauf des Porsche Design Tower ist daher ein konsequenter Schritt innerhalb unseres etablierten Geschäftsansatzes“, sagt Ina Schediwy. In den vergangenen Jahren habe man in Stuttgart und der Region schon einige Projekte erfolgreich entwickelt und veräußert wie zum Beispiel das Vision One in Echterdingen, das Skyline Office & Living am Stuttgarter Pragsattel sowie das Office One in Stuttgart-Vaihingen.

Stuttgart ist weiterhin attraktiv

Aktuell hat die Bülow AG noch ein weiteres Projekt in Stuttgart - das Quadro in Zuffenhausen. „Dort entwickeln wir ein modernes und nachhaltig konzipiertes Büro- und Verwaltungsgebäude mit rund 13.500 Quadratmeter Geschossfläche“, sagt Ina Schediwy. „Aktuell führen wir Vermietungsgespräche mit potenziellen Nutzern.“

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Stuttgart ist für die Bülow AG also weiterhin ein attraktiver Wirtschaftsstandort. „Die Region verfügt über eine außergewöhnlich starke industrielle Basis, eine hohe Innovationskraft und eine überdurchschnittliche Kaufkraft. Zwar steht die Automobilindustrie derzeit vor großen Transformationsprozessen, gleichzeitig zeichnet sich der Standort jedoch durch eine breite wirtschaftliche Diversifikation aus“, ist sich Ina Schediwy sicher. Für sie als Projektentwickler seien zudem die hohe Nachfrage nach modernen Wohn- und Gewerbeflächen, die Infrastruktur sowie die zentrale Lage in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Europas wichtige Standortfaktoren. „Deshalb sehen wir Stuttgart und die Region langfristig weiterhin als einen sehr attraktiven Markt mit großem Potenzial und Perspektiven für Unternehmen und Investoren.“

Aber wie viel Geld ein Investor in die Hand nehmen muss, um den Porsche Design Tower zu erwerben, das möchte die Bülow AG nicht verraten. „Der Verkaufsprozess befindet sich aktuell in einem laufenden Bieterverfahren“, sagt Ina Schediwy. Die Vermarktung des Hochhauses hat Colliers International übernommen.

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