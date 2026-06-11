Pragsattel Stuttgart Porsche Design Tower steht zum Verkauf: Was mit dem Wahrzeichen passiert
Das 90 Meter hohe Luxus-Hochhaus am Pragsattel gehört der Bülow AG. Die Eigentümerin nennt jetzt die Gründe für den Verkauf.
Das 90 Meter hohe Luxus-Hochhaus am Pragsattel gehört der Bülow AG. Die Eigentümerin nennt jetzt die Gründe für den Verkauf.
Er ist rund 90 Meter hoch, hat 25 oberirdische Geschosse und zählt zu den höchsten Bauwerken Stuttgarts: Der Porsche Design Tower. Nun soll er verkauft werden.