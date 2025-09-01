Das Engagement des Sielminger Akkordeon und Handharmonika-Clubs, das Kinder- und Jugendtheaterprojekte macht, wird bundesweit vorgestellt.
Schaut man in die Annalen des Sielminger Akkordeon- und Handharmonika-Clubs, kann man sehr gut nachlesen, wie viel musikalisches Blut die Mitglieder haben. Aber auch erstaunlich viele schauspielerische Talente haben sich da immer wieder vorgestellt. Ganz konsequent wird dies in den letzten 30 Jahren betrieben: Jedes Jahr wird ein Stück für und mit Kindern und Jugendlichen entwickelt und anschließend in der Gemeindehalle aufgeführt. Das ist keineswegs nur für Kinder von Vereinsmitgliedern, angesprochen sind alle Kinder und Jugendlichen. Und seit 2012 werden die Stücke auch unter den Aspekten der Inklusion und der Integration erarbeitet.