600 statt 9000 Euro: In anderen Ländern wird für Wärmepumpen weit weniger Geld verlangt als in Deutschland. Warum ist das so?

Jonas Schöll 19.11.2024 - 06:00 Uhr

Thomas Müller-Rörich ist so etwas wie ein Energiewende-Musterbürger. Der 70-jährige Rentner aus Erdmannhausen bei Stuttgart fährt ein Elektroauto und produziert mit einer Photovoltaikanlage seinen eigenen Ökostrom. Was jetzt noch fehlt, ist eine Wärmepumpe, um sein Einfamilienhaus umweltfreundlich zu heizen. Nicht nur dem Klima zuliebe will der frühere Unternehmer seine Gastherme durch eine Wärmepumpe ersetzen. Müller-Rörich befürchtet zudem, dass die Kosten fürs Gas immer weiter explodieren, weil mehr und mehr Haushalte umsteigen und die verbliebenen Kunden irgendwann allein den Preis fürs Gasnetz tragen.