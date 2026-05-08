Premiere am Schauspiel Stuttgart „Die Dreigroschenoper“ als Gerichtsdrama
Viktor Bodó verlegt am Schauspiel Stuttgart den Brecht-Klassiker „Die Dreigroschenoper“ in einen Gerichtssaal, und das Ensemble brilliert mit Kurt Weills Balladen.
Viktor Bodó verlegt am Schauspiel Stuttgart den Brecht-Klassiker „Die Dreigroschenoper“ in einen Gerichtssaal, und das Ensemble brilliert mit Kurt Weills Balladen.
Ganz oben, hinter Schreibmaschine und Telefonen, sitzt der Richter. Man blickt zu ihm auf, aber manchmal vergisst man ihn auch, und einmal, als er brüllen will, verwandelt sich sein Gebrüll in ein Schnarchen. Drunten, im Gerichtssaal, ist der Mensch gemein, und erscheint der reitende Bote des Königs zur rechten Zeit, dann darf er das auch sein, wird zudem noch in den Adelsstand erhoben.