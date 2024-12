Innovativer Slapstick, Salti auf Weltrekordjagd, erotischer Zauber, viel zum Lachen: Zum 30. Geburtstag übertrifft sich der Weltweihnachtscircus selbst. Dieses Bombardement an Hits macht atemlos, aber glücklich. Nummern sind dabei, die schreiben Zirkusgeschichte.

Uwe Bogen 05.12.2024 - 22:15 Uhr

Ein seitlicher Block der Kategorie Sperrsitz ist gut gefüllt mit Kindern. Wenn Chistirrin, das irre Energiebündel aus Mexiko, mit Weißclown Yan Rossi seinen Blödsinn macht, flippen die ganz jungen Zirkusfans aus, reißen die Hände hoch, beugen sich weit über die rote Absperrung, schreien und steigen als Faxenmacher voll mit ein. Allein ihre Gesichter beweisen, was für eine Magie Manegenzauber immer noch auslöst – in Zeiten, in denen man dachte, „the next generation“ wolle nur noch tiktoken. Aber nein: Analog ist kein Fake und deshalb doch viel besser!