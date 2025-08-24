Zum ersten Mal in 45 Jahren spielt der Perkins Park in einer Sommernacht nichts als Schlager. Prompt strömen die Massen. Kommt man so raus aus der Krise der Clubs?
24.08.2025 - 11:31 Uhr
„Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse.“ Wenn über 600 kunterbunt gekleidete Tänzerinnen und Tänzer, die mit Sonnenblumen, Glitzer und Perücken noch leidenschaftlicher werden, diesen Refrain anstimmen, lässt sich die Welle der Begeisterten nicht mehr stoppen. Dann entsteht die vielleicht größten Polonaise von Deutschland. Kreuz und quer schlängelt sich die rekordverdächtige Schlagerschlange durch den Perkins Park.