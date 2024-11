Funkelnde Eiskristalle und strahlende Kostüme: Das Disney-Musical „Die Eiskönigin“ bezaubert seit Jahren Millionen Kinder in der ganzen Republik - und feiert nun seine Premiere in Süddeutschland.

red/dpa 26.11.2024 - 08:33 Uhr

Es gibt unzählige Geschichten über Prinzessinnen, aber kaum eine ist so erfolgreich wie die über Elsa, Anna und den Schneemann Olaf: Das Disney-Musical „Die Eiskönigin“ feiert am Abend Premiere in Stuttgart. Es geht um zwei Schwestern, die nach dem Tod ihrer Eltern das Böse und den ewigen Winter überwinden. Denn Thronfolgerin Elsa besitzt zwar magische Kräfte, hat sie aber nicht wirklich im Griff: Alles, was sie berührt, wird zu Eis. Nachdem Elsa das Königreich Arendelle vereist hat, begibt sich ihre Schwester Anna auf die Suche nach ihr und trifft dabei weitere Abenteurer.