Premiere im Theaterhaus Der Wunsch nach Freiheit lässt sich nicht unterdrücken
Gauthier Dance und Gauthier Juniors zeigen mit „Anthems“ einen Doppelabend des Hauschoreografen Barak Marshall im Theaterhaus.
Gauthier Dance und Gauthier Juniors zeigen mit „Anthems“ einen Doppelabend des Hauschoreografen Barak Marshall im Theaterhaus.
„Aahh!“ Das Publikum im T1, dem größten Saal des Stuttgarter Theaterhauses, raunt glücklich. Gerade ist Eric Gauthier vor die Bühne spaziert. Der Gründer und Künstlerische Leiter von Gauthier Dance begrüßt das Publikum – und erzählt, wie viel die Company um die Welt getourt ist und weiter tourt, wie sehr sie sich freut, „kompakt“ zwei Premieren im T1 zeigen zu können, „Luck/Unluck“ im Juni und heute: „Anthems“ mit Stücken des US-amerikanisch-israelischen Hauschoreografen Barak Marshall, getanzt von Gauthier Dance sowie den Gauthier Juniors. Letztere seien, so der Tanzchef, finanziell gerettet – weil der Freundeskreis nun mehr Mitglieder habe.