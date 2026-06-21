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Premiere in der Spielstätte Nord Aufgepumpte Busen, aufgeblähte Egos

Premiere in der Spielstätte Nord: Aufgepumpte Busen, aufgeblähte Egos
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Stella Butz, Lina Agnes Nordhausen, Alina Thiemann (v. li.) in „15 Minutes of Fame“ Foto: Björn Klein

Emma Scharff inszeniert „15 Minutes of Fame“ – Ibsens Klassiker „Peer Gynt“ wandelt sich zur Folie für ein Stück über die grenzenlose Geltungssucht der Gegenwart.

Andy Warhol sagte es voraus – seinetwegen heißt das Stück, das am Freitagabend in der Spielstätte Nord Premiere feierte, „15 Minutes of Fame“. Fünf bis zehn Prozent der Menschen, erfährt man zu Beginn, träumen davon, irgendwann berühmt zu werden. Die Zahl jener, denen es gelingt, ist verschwindend gering. „Are you ready for some drama?“, fragt die Showmasterin. „Alle träumen von ihrem Moment, eines Tages ein Star zu werden.“ Drei Frauen in Blond, alle quietschvergnügt, wirbeln um ein adrettes Häuschen mit Dachterrasse, Gartenmöbeln, einer Bar. Lina Agnes Nordhausen spielt die Moderatorin mit hochgesteckten Haaren über monumentalem Kragen in Orange. Nele Holzmann hat die zentrale Rolle inne, irgendwann scheinen auch Stella Butz und Alina Thiemann zur Hauptfigur zu werden, zu Peer Gynt. Henrik Ibsens Geschichte vom egomanen Träumer aus dem Norden ist Folie für ein Stück, das die grenzenlose Geltungssucht der Gegenwart ausstellt, Simulation einer Lebensshow. Peer hat sich zum Mediengespenst gewandelt, das viele schillernde Schichten hat, aber keinen Kern. Die Idee, Gynt als Frau zu zeigen, ist nicht neu: 2021 feierte Maria Milisavljevićs „Peer Gynt (she / her)“ in Regensburg Premiere.

 
Lina Agnes Nordhausen, Stella Butz (v. li.), im Hintergrund: Nele Holzmann Foto: Björn Klein

Die Inszenierung im Nord, Außen-Spielstätte des Stuttgarter Staatstheaters, ist die Abschlussarbeit von Emma Scharff an der Akademie der Darstellenden Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Der Text, den sie mit Armin Behrem entwickelte, verwendet nur einzelne Motive aus Ibsens Epos, um Parallelen aufzubauen. Das Stück zeigt die grelle Welt des Showbusiness, der Influencer, des schönen Scheins, der geblähten Egos. Einer der Momente, die das Publikum auflachen lassen, ist jener, in dem Stella Butz die Luftpumpe an ihrer Brust ansetzt, den Busen zu beträchtlicher Größe aufpumpt. Peer beschreitet den Weg einer schnellen, trübseligen Karriere: Gerade noch war sie „die Frau, die an einem Tag mit 100 Männern schlief“, im nächsten Augenblick schon bricht sie den eigenen Rekord, und es sind 1000 Männer – an einem Tag.

Show, Blendung, Oberfläche

Lina Determann und Jette Schwabe gestalteten die Bühne als Barbie-Haus; die himmelblauen Kleider entwarfen Emilia Parada Berger und Paula Lindenmann. Nils Eberwein projiziert Videosequenzen auf den Vorhang, Jel Woschni kreierte die Musik. Manchmal gehen die Blondinen im Innern des Hauses umher, filmen Peer Gynt in ihrem Kinderzimmer, in dem Poster von Tom Cruise und Brad Pitt an den Wänden hängen, manchmal schrillt ein Klingelton, den man als Edvard Griegs Thema „In der Halle des Bergkönigs“ erkennt. „15 Minutes of Fame“ ist Show, Blendung, Oberfläche, eine reife Leistung der Regisseurin und ihrer Darstellerinnen, wenn auch nicht perfekt: Von der Einsamkeit ihrer Figuren ahnt man wenig.

15 Minutes of Fame: 23. sowie 25. bis 27. Juni, 2. und 3. Juli, jeweils 19.30 Uhr

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