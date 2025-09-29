Premiere in Esslingen Reichsbürger jagen Bugs Bunny
Christine Gnann inszeniert „Der Reichskanzler von Atlantis“ von Björn SC Deigner an der Esslinger Landesbühne und zeigt, dass Arier alte Comics mögen.
Höhnisch lachend irrlichtert er durch Raum und Zeit, flimmert über die Gardine. Noch kriegt ihn die deutsche Hand nicht zu fassen, den Erzfeind, den Juden, den Weltverschwörer namens Hennoch Kohn, bekannt als Helmut Kohl, Geschäftsführer der Bundesrepublik Deutschland AG und Vater von Angela Merkel.