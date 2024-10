Taugt dieses Buch zum Theaterstoff? Der Schriftsteller und Dramatiker Stefano Massini bringt in Mailand eine Textmontage aus Hitlers „Mein Kampf“ auf die Bühne, als wäre das Buch ein Bildungsroman.

Henning Klüver 29.10.2024 - 11:17 Uhr

Adolf Hitler schrieb den ersten Band seiner autobiografisch geprägten politisch-ideologischen Propagandaschrift „Mein Kampf“ 1924 während seiner Festungshaft nach dem gescheiterten Novemberputsch. „Ich wollte nicht Beamter werden, nein und nochmals nein“, heißt es darin. Der italienische Schriftsteller und Dramatiker Stefano Massini hat 100 Jahre danach den Theatertext „Mein Kampf“ (Untertitel: „Nach Adolf Hitler“) entwickelt. Das in Zusammenarbeit mit dem Teatro Stabile Bolzano entstandene Bühnenstück hat, nach Voraufführungen in Bozen, gerade am Piccolo Teatro in Mailand seine Premiere erlebt und ist nun auf Tournee durch Italien.