Premiere am Kammertheater Im Horrorkabinett des Dorian Gray
Alles für die Schönheit? Frei nach Oscar Wilde hat Wilke Weermann im Kammertheater Stuttgart das Stück „Pretty Privilege“ uraufgeführt.
Will der Mensch das wirklich? Einen aufgehübschten, ewig jungen KI-Avatar für sich arbeiten lassen und sich selbst dann in Langeweile auflösen? Und was ist schon Schönheit wert, wenn das „Pretty Privilege“ – das Privileg, das normschönen Menschen das Leben einfacher zu machen scheint – auf alle Menschen übergeht? Will der Mensch in der durchschnittsschönen Masse untergehen?