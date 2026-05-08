Die Princess of Wales besucht Mitte Mai die norditalienische Stadt Reggio Emilia. Im Mittelpunkt der Reise steht ihr Engagement für frühkindliche Entwicklung – und ein vorsichtiger weiterer Schritt zurück in den internationalen Terminkalender.

Prinzessin Kate kehrt auf die internationale Bühne zurück: Die Princess of Wales wird am 13. und 14. Mai nach Reggio Emilia in Norditalien reisen. Es ist ihr erster offizieller Auslandstermin seit rund dreieinhalb Jahren und zugleich ein wichtiger Schritt in ihrer Rückkehr zu öffentlichen Aufgaben nach ihrer Krebserkrankung.

Die Reise findet ohne Prinz William statt. Im Mittelpunkt steht nicht ein klassischer royaler Repräsentationstermin, sondern Kates langjähriges Thema: die Bedeutung der frühen Kindheit für die weitere Entwicklung eines Menschen. Begleitet wird der Besuch von der Arbeit des „Royal Foundation Centre for Early Childhood“, das Kate im Jahr 2021 ins Leben rief.

Warum Kate nach Reggio Emilia reist

Reggio Emilia gilt international als ein wichtiger Ort der frühkindlichen Pädagogik. Die sogennante Reggio-Pädagogik stellt Kinder als aktive, eigenständige Lernende in den Mittelpunkt. Eine große Rolle spielen dabei Beziehungen, Kreativität, die Umgebung und das Zusammenspiel von Kindern, Fachkräften und Familien.

Kate will sich vor Ort ein Bild davon machen, wie dieser Ansatz in Bildungseinrichtungen und im sozialen Umfeld umgesetzt wird. Nach Angaben des Kensington-Palasts soll die Reise dazu dienen, internationale Erfahrungen mit der Arbeit ihres Zentrums zu verbinden. Der Besuch sei eine Gelegenheit, den „Shaping Us“-Ansatz ihres Zentrums mit führenden Konzepten aus anderen Ländern in Beziehung zu setzen.

Reise ohne William: Ein Zeichen für neue Arbeitsteilung?

Dass Kate allein nach Italien reist, wird in Großbritannien auch als Hinweis auf eine veränderte Aufgabenverteilung innerhalb der Familie gedeutet. Offiziell steht bei der Reise ihr eigenes inhaltliches Arbeitsfeld im Vordergrund. Zugleich berichten britische Medien, dass Prinz William während Kates Abwesenheit in Großbritannien bleiben dürfte – auch, um den Alltag mit den drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis aufrechtzuerhalten.

Diese Deutung sollte allerdings vorsichtig formuliert werden: Der Palast hat als Grund für die Solo-Reise vor allem Kates Arbeit zur frühen Kindheit hervorgehoben, nicht familiäre Organisation. Die Reise zeigt, dass Kate ihre eigenen Schwerpunktthemen wieder stärker international vertreten will – unabhängig davon, ob William sie begleitet.

Rückkehr nach schwerem Krankheitsjahr

Für Kate hat der Termin auch deshalb besonderes Gewicht, weil sie 2024 öffentlich gemacht hatte, an Krebs erkrankt zu sein. Nach einer Bauchoperation im Januar 2024 und anschließender Behandlung hatte sie ihre öffentlichen Auftritte zunächst deutlich reduziert. Im Januar 2025 erklärte sie, sich in Remission zu befinden. Seitdem kehrt sie schrittweise zu ihren Aufgaben zurück.

Ihr letzter größerer offizieller Auslandstermin liegt bereits länger zurück: Im Dezember 2022 war sie gemeinsam mit Prinz William in Boston, wo die Verleihung des von William initiierten Earthshot Prize stattfand. Kürzere Auslandsaufenthalte wie der Besuch der Hochzeit des jordanischen Kronprinzen oder ein Termin bei der Rugby-WM wurden nicht als vergleichbare offizielle Auslandstouren eingeordnet.