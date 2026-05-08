Die Princess of Wales besucht Mitte Mai die norditalienische Stadt Reggio Emilia. Im Mittelpunkt der Reise steht ihr Engagement für frühkindliche Entwicklung – und ein vorsichtiger weiterer Schritt zurück in den internationalen Terminkalender.
08.05.2026 - 11:27 Uhr
Prinzessin Kate kehrt auf die internationale Bühne zurück: Die Princess of Wales wird am 13. und 14. Mai nach Reggio Emilia in Norditalien reisen. Es ist ihr erster offizieller Auslandstermin seit rund dreieinhalb Jahren und zugleich ein wichtiger Schritt in ihrer Rückkehr zu öffentlichen Aufgaben nach ihrer Krebserkrankung.