Pro und Kontra Einladung zur Hochzeitsfeier ohne Kinder – egoistisch oder voll verständlich?
Manche Paare laden Kinder explizit von ihrer Hochzeit aus. Unsere Redakteurinnen haben unterschiedliche Meinungen dazu. Ein Pro und Kontra.
Manche Paare laden Kinder explizit von ihrer Hochzeit aus. Unsere Redakteurinnen haben unterschiedliche Meinungen dazu. Ein Pro und Kontra.
Den angeblich schönsten Tag im Leben stellen sich manche Paare ohne Kinder vor; und bitten deshalb ihre Gäste darum, den Nachwuchs daheim zu lassen.