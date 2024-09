BMW kann wegen massiver Probleme viele Autos nicht liefern – jetzt will Mercedes enttäuschte Kunden abwerben. Das geht auch ohne die Scheinheiligkeit, mit der Mercedes sein Verhalten bemäntelt, meint Kommentator Klaus Köster.

Klaus Köster 16.09.2024 - 16:29 Uhr

Dicker können Krokodilstränen kaum sein: Gerade ist BMW wegen der Probleme mit mangelhaften Bremsen ins Straucheln geraten, da reibt sich die Vertriebsmannschaft von Mercedes die Hände – und kleidet ihre Vorfreude auf gute Geschäfte in wenig glaubwürdige Worte des vorgeschobenen Bedauerns. „Wir von Mercedes-Benz erfreuen uns nicht an Problemen unserer Wettbewerber“, heißt es in einem Schreiben aus der Vertriebsleitung an den Vertrieb.