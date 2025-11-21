Im Neubau des Klinikums Stuttgart ist die Heizung teils ausgefallen. Bis die technischen Probleme behoben sind, braucht es externe Hilfe. Auch die Feuerwehr Stuttgart ist im Einsatz.

Draußen liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt – in den Räumen des Neubaus des Katharinenhospitals herrschen teils kühle 18 bis 19 Grad. Der Grund ist ein Ausfall in der Heizungstechnik: „Fußboden und Deckenheizungen funktionieren, während Heizkörper aufgrund hydraulischer Probleme in größerem Umfang nicht mehr Wärme abgeben können“, sagt der Sprecher des Klinikums Stuttgart, Stefan Möbius.

Die Betriebstechnik des Klinikums hat das Problem identifiziert und arbeitet gemeinsam mit dem Hersteller und externen Fachleuten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung. Der Klinik- und Notfallbetrieb ist derzeit nicht weiter beeinträchtigt, betont Möbius.

Patienten erhalten wegen defekter Heizung Decken

Betroffen von dem technischen Ausfall ist das sogenannte Herzstück des Klinikums: Denn in dem Neubau befindet sich auch die interdisziplinäre Intensivstation mit mehr als 60 Betten. Auch die radiologischen Kliniken, Teile der Inneren Medizin und Patientenstationen mit etwa 250 Betten müssen nun per mobile Heizungsgeräte versorgt werden. Insgesamt 100 dieser Geräte wurden in den Patientenzimmern verteilt, sagt Möbius. Ebenso haben die Patienten zusätzliche Decken erhalten.

Inzwischen wurde auch die Feuerwehr Stuttgart verständigt: „Zusammen mit weiteren Hilfsdiensten wird sie kurzfristig zur Absicherung mit leistungsstarken Heizgebläsen helfen, um die Zeit bis zur vollständigen Behebung des Ausfalls zu überbrücken“, sagt Möbius. Auch im Falle einer erwarteten kurzfristigen Instandsetzung der Heizung werden die Gebläse zur Absicherung in Bereitschaft bleiben.

Klinikvorstand bedankt sich bei der Feuerwehr für rasche Hilfe

Der Vorstand des Klinikums Stuttgart, Jan Steffen Jürgensen, bedankt sich schon jetzt bei den Helfern für die „schnelle, unkomplizierte und verlässliche Hilfe“. Bei den betroffenen Patienten bittet er um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten und auch um etwas Geduld: „Wir hoffen, das technische Problem schnell lösen zu können.“