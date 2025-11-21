Im Neubau des Klinikums Stuttgart ist die Heizung teils ausgefallen. Bis die technischen Probleme behoben sind, braucht es externe Hilfe. Auch die Feuerwehr Stuttgart ist im Einsatz.
21.11.2025 - 14:34 Uhr
Draußen liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt – in den Räumen des Neubaus des Katharinenhospitals herrschen teils kühle 18 bis 19 Grad. Der Grund ist ein Ausfall in der Heizungstechnik: „Fußboden und Deckenheizungen funktionieren, während Heizkörper aufgrund hydraulischer Probleme in größerem Umfang nicht mehr Wärme abgeben können“, sagt der Sprecher des Klinikums Stuttgart, Stefan Möbius.