Programm der Staufer-Festspiele: Trapp-Familie kommt nach Göppingen
1
Axel Herrig als Higgins und Vanessa Maria Looss als Eliza spielten im Jahr 2024 bei der letzten großen Musicalproduktion der Staufer-Festspiele die Hauptrollen in „My Fair Lady".  

Die Staufer-Festspiele zeigen  im nächsten Jahr in der Stadthalle den Musicalklassiker „The Sound of Music“. Im September soll die Premiere stattfinden.

„The Sound of Music“ – da hat man Bilder vor Augen wie das alte Salzburg, satte Bergwiesen, die wunderbare Julie Andrews oder eine fröhliche Kinderschar, die Trapp-Familie. Im nächsten Jahr macht sich diese Familie sprichwörtlich von der Salzach auf den Weg zur Fils, und der Grund dafür ist ein Jubiläum.

 

Die Staufer-Festspiele feiern im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Bestehen und präsentieren zu diesem Anlass eben das weltbekannte Musical „The Sound of Music“ um die Familie Trapp. Die Musiktheaterproduktion von Rodgers & Hammerstein wird im September in einer neuen, eigens für die Region entwickelten Inszenierung auf die Bühne der Göppinger Stadthalle gebracht. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Staufer-Festspiele hervor. Es gibt bereits Karten im Vorverkauf.

„Musical-Klassiker voller Herzenswärme“

Einen „Musical-Klassiker voller Herzenswärme, Hoffnung und wundervoller Musik, neu erzählt für die Region“, wird in der Mitteilung versprochen. „Mit ,The Sound of Music’ feiern wir die Kraft der Musik – als Hoffnungsträger, als Brücke zwischen Generationen und als Ausdruck von Lebensfreude“, wird der Festspiel-Intendant Alexander Warmbrunn zitiert. Und fährt fort: „Dieses Stück besitzt eine zeitlose Relevanz: Es erzählt vom Mut, seinen eigenen Weg zu gehen, und davon, wie Musik Menschen zusammenführt. Dass wir diese Geschichte gemeinsam mit unserer Region in unserer Jubiläumsspielzeit erzählen dürfen, bedeutet uns sehr viel.“

