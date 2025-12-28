Programm der Staufer-Festspiele: Trapp-Familie kommt nach Göppingen

„The Sound of Music“ – da hat man Bilder vor Augen wie das alte Salzburg, satte Bergwiesen, die wunderbare Julie Andrews oder eine fröhliche Kinderschar, die Trapp-Familie. Im nächsten Jahr macht sich diese Familie sprichwörtlich von der Salzach auf den Weg zur Fils, und der Grund dafür ist ein Jubiläum.

Die Staufer-Festspiele feiern im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Bestehen und präsentieren zu diesem Anlass eben das weltbekannte Musical „The Sound of Music“ um die Familie Trapp. Die Musiktheaterproduktion von Rodgers & Hammerstein wird im September in einer neuen, eigens für die Region entwickelten Inszenierung auf die Bühne der Göppinger Stadthalle gebracht. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Staufer-Festspiele hervor. Es gibt bereits Karten im Vorverkauf.

„Musical-Klassiker voller Herzenswärme“

Einen „Musical-Klassiker voller Herzenswärme, Hoffnung und wundervoller Musik, neu erzählt für die Region“, wird in der Mitteilung versprochen. „Mit ,The Sound of Music’ feiern wir die Kraft der Musik – als Hoffnungsträger, als Brücke zwischen Generationen und als Ausdruck von Lebensfreude“, wird der Festspiel-Intendant Alexander Warmbrunn zitiert. Und fährt fort: „Dieses Stück besitzt eine zeitlose Relevanz: Es erzählt vom Mut, seinen eigenen Weg zu gehen, und davon, wie Musik Menschen zusammenführt. Dass wir diese Geschichte gemeinsam mit unserer Region in unserer Jubiläumsspielzeit erzählen dürfen, bedeutet uns sehr viel.“

Die Geschichte der Familie von Trapp berührt seit Jahrzehnten Menschen weltweit – auch durch Lieder wie „Edelweiß“, „Do-Re-Mi“ oder „Climb Ev’ry Mountain“. Die Staufer-Festspiele präsentieren das Musical nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch.

Im Mittelpunkt der Handlung vor dem historischen Hintergrund der 1930er Jahre und des dräuenden Nationalsozialismus steht die junge Klosternovizin Maria, deren unkonventionelle Herzlichkeit und die Kraft der Musik das Leben der sieben Kinder – und ihres Vaters, des strengen Kapitäns – für immer verändern werden.

Beginn 2006 im Theaterzelt

Seit 20 Jahren stehen die Staufer-Festspiele für professionelles Musiktheater mit regionalem Charakter. Begonnen hat alles 2006 in einem Theaterzelt: Aufgeführt wurde damals Carl Zellers Operette „Der Vogelhändler“. Seither haben mehr als 140 000 Besucher die Festspiele besucht.

Auch 2026 soll die Inszenierung wieder im Zusammenwirken zwischen vielen Ehrenamtlichen in allen Gewerken und einem professionellen Führungsteam aus Regie, Musik und Gestaltung in der Inszenierung von Intendant Alexander Warmbrunn entstehen. Unterstützt wird die Produktion von der Stadt Göppingen, dem Land Baden-Württemberg, der Anton & Petra Ehrmann Stiftung und der Kreissparkasse Göppingen.

Tickets für die Aufführungen gibt es im Internet unter www.staufer-festspiele.de und beim i-Punkt im Göppinger Rathaus.