Programm der Staufer-Festspiele Trapp-Familie kommt nach Göppingen
Die Staufer-Festspiele zeigen im nächsten Jahr in der Stadthalle den Musicalklassiker „The Sound of Music“. Im September soll die Premiere stattfinden.
„The Sound of Music“ – da hat man Bilder vor Augen wie das alte Salzburg, satte Bergwiesen, die wunderbare Julie Andrews oder eine fröhliche Kinderschar, die Trapp-Familie. Im nächsten Jahr macht sich diese Familie sprichwörtlich von der Salzach auf den Weg zur Fils, und der Grund dafür ist ein Jubiläum.