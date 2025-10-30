Projekt in Adelberg Neuer Anlauf für Klosterpark-Areal
Die Gestaltung des Klosterpark-Areals in Adelberg hat im Gemeinderat Fragen aufgeworfen. Für den Wertstoffhof und den Lärmschutz soll es aber Lösungen geben.
Die Gestaltung des Klosterpark-Areals in Adelberg hat im Gemeinderat Fragen aufgeworfen. Für den Wertstoffhof und den Lärmschutz soll es aber Lösungen geben.
Den Bebauungsplan „Klosterpark“ in Adelberg ist im Gemeinderat abermals emotional diskutiert worden: Das rund 100.000 Quadratmeter große Areal, mit der Eishalle, dem Spieleland und anderen Einrichtungen wird von der Klosterpark GmbH & Co. KG als Investor entwickelt und revitalisiert und soll in Zukunft ein modernes Veranstaltungszentrum sowie einen Sport- und Freizeitpark beherbergen. Doch beim Bebauungsplanverfahren ging es in den vergangenen Jahren im Gemeinderat kontrovers zu. Jetzt hat der geschäftsführende Gesellschafter der Klosterpark Adelberg GmbH, Markus Höfer, einen neuen Sachstand präsentiert. Und es formierten sich schnell zwei Eckpunkte, die für reichlich Gesprächsstoff sorgten.