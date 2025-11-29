Projekt in Vaihingen-Ensingen Darum sind Mini-Häuser die besseren Tiny-Häuser
Tiny-Häuser gelten städtebaulich als verpönt und gescheitert. Die geplanten Mini-Häuser in Vaihingen-Ensingen (Kreis Ludwigsburg) könnten hingegen ein Vorbild sein.
Mini-Häuser sind mehr als ein neuer architektonischer Trend – sie könnten ein sozialpolitisches Signal setzen. Die von der Wohnbau Oberriexigen geplanten Kleinsthäuser in Vaihingen-Ensingen zeigen, wie eine Weiterentwicklung der Tiny-House-Idee aussehen kann: weg vom extremen, individualistischen Minimalismus, der die breite Masse der Bürger nicht anspricht. Hin zu einem kompakten, aber alltagstauglichen Zuhause – das vor allem älteren Menschen echte Perspektiven eröffnet.