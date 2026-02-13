Sechs Wochen Heimspiel für Pur: Das Musical „Abenteuerland“ feiert Stuttgart-Premiere mit Standing Ovations und etlichen Promis. Worüber sich Hartmut Engler bei der Party danach freut.
13.02.2026 - 07:00 Uhr
Standing Ovations, ein Orkan der Begeisterung – und ein sichtlich bewegter Hartmut Engler. Mit der Stuttgart-Premiere von „Abenteuerland“ im Theaterhaus ist das Erfolgsmusical rund um die Hits von Pur aus Bietigheim am Donnerstagabend „daheim“ im Südwesten angekommen und wird euphorisch gefeiert.