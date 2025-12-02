Es sind die letzten materiellen Erinnerungen an ihre Ehe mit Popstar Les Humphries: Nun trennt sich Dunja Rajter von einem Brillantring und einer Piaget-Uhr.
02.12.2025 - 19:24 Uhr
Sie hat mit Mario Adorf, Pierre Brice und Lex Barker vor der Kamera gestanden, spielte beim Traumschiff mit und durfte in der ZDF-Hitparade auftreten: Es geht um Dunja Rajter, die ihr bewegtes Leben mittlerweile in einer Autobiografie festgehalten hat. Nun ist die 79 Jahre alte Schauspielerin und Sängerin in Stuttgart zu Gast. Es wird wohl einer ihrer letzten öffentlichen Auftritte werden. Sie hat beschlossen, sich von der Bühne und ihren Fans zu verabschieden.