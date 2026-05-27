Nach dem Finale der ersten Staffel geht „Promi Taste“ weiter: 2027 soll die zweite Staffel der Kochshow laufen. Nun stehen auch die prominenten Teilnehmer fest.
27.05.2026 - 10:47 Uhr
In Staffel 1 hatte Jochen Schropp für eine Überraschung gesorgt. Im Finale setzte er sich gegen Jeanette Biedermann und Kathrin Menzinger durch – obwohl er zuvor keinen einzigen goldenen Stern gesammelt hatte. Für seinen Coach Frank Rosin war der Sieg ebenfalls besonders: Er gewann damit erstmals eine Staffel im „The Taste“-Kosmos.