Nach dem Finale der ersten Staffel geht „Promi Taste“ weiter: 2027 soll die zweite Staffel der Kochshow laufen. Nun stehen auch die prominenten Teilnehmer fest.

In Staffel 1 hatte Jochen Schropp für eine Überraschung gesorgt. Im Finale setzte er sich gegen Jeanette Biedermann und Kathrin Menzinger durch – obwohl er zuvor keinen einzigen goldenen Stern gesammelt hatte. Für seinen Coach Frank Rosin war der Sieg ebenfalls besonders: Er gewann damit erstmals eine Staffel im „The Taste“-Kosmos.

Diese Promis sind in Staffel 2 dabei Für die zweite Staffel von „Promi Taste“ treten erneut bekannte Gesichter aus Fernsehen, Sport, Musik und Unterhaltung an. Mit dabei sind:

Florian Ambrosius , Fernsehmoderator

, Fernsehmoderator Simone Ballack , TV-Persönlichkeit

, TV-Persönlichkeit Aminata Belli , Moderatorin und Reporterin

, Moderatorin und Reporterin Anni Friesinger , ehemalige Eisschnellläuferin

, ehemalige Eisschnellläuferin Francis Fulton-Smith , Schauspieler, Autor und Filmproduzent

, Schauspieler, Autor und Filmproduzent Leyla Heiter , Reality-TV-Teilnehmerin

, Reality-TV-Teilnehmerin Jay Khan , Musiker

, Musiker Christopher Kohn , Schauspieler und Synchronsprecher

, Schauspieler und Synchronsprecher Laura Osswald , Schauspielerin und Model

, Schauspielerin und Model Lars Riedel , ehemaliger Leichtathlet und Diskuswerfer

, ehemaliger Leichtathlet und Diskuswerfer Sabrina Setlur , Rapperin

, Rapperin Simon Zachenhuber, Profiboxer

Promi Taste Staffel 2: Die Jury

Für die zweite Staffel von „Promi Taste“ sind Alexander Herrmann, Tim Raue und Frank Rosin bereits als Starköche bestätigt. Ob auch Alex Kumptner wieder dabei sein wird, ist bislang nicht bekannt.

Möglich wäre auch, dass Elif Oskan oder Steffen Henssler in der Jury sitzen. Beide gehören zum aktuellen „The Taste“-Kosmos. Frühere Juroren des Formats waren außerdem Léa Linster, Tim Mälzer, Roland Trettl, Maria Groß, Cornelia Poletto und Nelson Müller.

Worum geht es bei „Promi Taste“?

Bei „Promi Taste“ treten Prominente kulinarisch gegeneinander an. Entscheidend ist wie beim Originalformat „The Taste“ nicht ein ganzer Teller, sondern ein einzelner Löffel. Die Kandidaten müssen darauf Geschmack, Idee und Präsentation auf kleinstem Raum zusammenbringen.

Welche Promis in Staffel 2 besonders weit kommen und wer am Ende den Pokal gewinnt, wird sich 2027 zeigen.

Wann läuft das normale „The Taste“ wieder?

Auch das reguläre „The Taste“-Format geht weiter. Sat.1 gab im April bekannt, dass die Dreharbeiten für die 15. Staffel begonnen haben. Die Jubiläumsstaffel dürfte voraussichtlich wieder ab Herbst zu sehen sein. In der Jury sitzen dann Alexander Herrmann, Elif Oskan, Tim Raue und Steffen Henssler.