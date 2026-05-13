Im Halbfinale von „Promi Taste“ wird es italienisch – und für die Promis besonders anspruchsvoll. Eine Aufgabe bringt eine Kandidatin so sehr unter Druck, dass es bei der Blindverkostung zu einer Premiere kommt.
13.05.2026 - 23:15 Uhr
In Folge 6 von „Promi Taste“ steht die italienische Küche im Mittelpunkt. Gastjurorin ist Cornelia Poletto, die passend zu ihrem Spitznamen „Conni“ eine besondere Idee mitgebracht hat: Ihre Lose orientieren sich an Titeln der bekannten Conni-Kinderbücher. Für die Coaches Alexander Herrmann, Tim Raue, Alex Kumptner und Frank Rosin bedeutet das, dass ihre Teams aus den jeweiligen Vorgaben kreative Löffel entwickeln müssen.