Im Halbfinale von „Promi Taste“ wird es italienisch – und für die Promis besonders anspruchsvoll. Eine Aufgabe bringt eine Kandidatin so sehr unter Druck, dass es bei der Blindverkostung zu einer Premiere kommt.

In Folge 6 von „Promi Taste“ steht die italienische Küche im Mittelpunkt. Gastjurorin ist Cornelia Poletto, die passend zu ihrem Spitznamen „Conni“ eine besondere Idee mitgebracht hat: Ihre Lose orientieren sich an Titeln der bekannten Conni-Kinderbücher. Für die Coaches Alexander Herrmann, Tim Raue, Alex Kumptner und Frank Rosin bedeutet das, dass ihre Teams aus den jeweiligen Vorgaben kreative Löffel entwickeln müssen.

Teamkochen: Die Promis kochen nach Conni-Mottos Im Teamkochen ziehen die Coaches ungewöhnliche Lose. Alexander Herrmanns Team Gelb kocht zu „Conni und die Austauschschülerin“, Alex Kumptners Team Grün zu „Conni traut sich was“, Frank Rosins Team Blau zu „Conni und die Reise ans Meer“ und Tim Raues Team Rot zu „Conni ist wütend“.

Die Promis setzen die Aufgaben sehr unterschiedlich um. Paul Schütz aus Team Blau bereitet Wolfsbarsch mit Vongole, Bouillabaisse, Paprika und Crouton zu. Jenny Elvers aus Team Gelb serviert Wolfsbarsch mit Fregola, Tomate, Salsiccia, Panko und Zitrone. Kathrin Menzinger aus Team Grün setzt auf Raviolo mit Vongole, Ricotta, Zitrone, Wachteleigelb und Tomate. Elmar Paulke aus Team Rot kocht Schweinebauch mit Süßkartoffel, Petersilie und Paprika.

Der beste Löffel kommt nach Einschätzung von Cornelia Poletto aus Team Blau. Besonders das Meer-Thema sei gut getroffen worden. Für Paul Schütz ist das ein emotionaler Moment: Der Koch-Influencer ist gerührt, weil Cornelia Poletto die Lieblingsköchin seiner Mutter war.

Den schwächsten Löffel sieht die Gastjurorin bei Jenny Elvers aus Team Gelb. Alexander Herrmann entscheidet sich allerdings mit Blick auf die Leistung im Team dafür, den roten Stern nicht an Jenny, sondern an Melody Haase zu vergeben.

Jenny Elvers kann im Teamkochen nicht ganz überzeugen. (Bild: Joyn/ Benedikt Müller)

Solokochen: Gefüllte Pasta wird zur großen Herausforderung

Im Solokochen läuft es diesmal anders als gewohnt. Normalerweise bringen die Gastjuroren drei Lieblingszutaten mit, die auf dem Löffel verarbeitet werden müssen. Cornelia Poletto stellt den Promis jedoch eine konkrete Aufgabe: Sie sollen selbstgemachte, gefüllte Pasta zubereiten und auf den Löffel bringen.

Als Beispiele nennt Poletto Ravioli, Tortellini, Agnolotti und Saccotini. Für die Kandidaten ist diese Aufgabe anspruchsvoll, denn die Pasta muss in kurzer Zeit hergestellt, gefüllt, gegart und geschmacklich stimmig auf dem Löffel präsentiert werden.

Melody Haase bei "Promi Taste". (Bild: Joyn/ Benedikt Müller)

Besonders schwer tut sich Melody Haase. Sie schafft es nicht, ihre gefüllte Pasta innerhalb der vorgegebenen Stunde auf die Löffel zu bringen. Deshalb schickt sie ihre vier Löffel leer in die Blindverkostung. Das sorgt bei der Jury für einen ungewöhnlichen Moment: Alexander Herrmann, Tim Raue, Alex Kumptner und Frank Rosin reagieren mit Mitgefühl auf das leere Tablett.

Goldene Sterne gehen im Solokochen an Elmar, Jenny und Kathrin.

Kein Entscheidungskochen im Halbfinale

Ein Entscheidungskochen gibt es in dieser Folge nicht. Die Entscheidung fällt bereits nach dem Solokochen. Weil Melody Haase ihre Löffel leer abgibt, erhält sie alle roten Sterne der Jury. Zusammen mit dem roten Stern aus dem Teamkochen ist ihr Ausscheiden damit besiegelt.

Wer ist raus bei „Promi Taste“?

Melody Haase ist in Folge 6 von „Promi Taste“ ausgeschieden. Sie verpasst damit knapp den Einzug ins Finale.

Zwei Finalisten: Ben Blümel (l.) und Jochen Schropp. (Bild: Joyn/ Benedikt Müller)

Im Finale von „Promi Taste“ stehen damit:

Jeanette Biedermann mit 6 Sternen

Jenny Elvers mit 5 Sternen

Kathrin Menzinger mit 5 Sternen

Ben Blümel mit 2 Sternen

Elmar Paulke mit 1 Stern

Paul Schütz mit 1 Stern

Jochen Schropp

Das Finale läuft am 20. Mai 2026 um 20.15 Uhr in Sat.1 und ist vorab bei Joyn zu sehen.