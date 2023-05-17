Wissenschaftler ehren den Papst mit einem kleinen Falter aus Kreta. Es ist ein Appell zur Bewahrung der Schöpfung - und ein diskreter Verweis auf den christlichen Glauben an die Auferstehung. Das Kirchenoberhaupt ist nicht der einzige Prominente, dessen Name eine neu entdeckte Tierart schmückt.

Eine neue Mottenart ist nach Papst Leo XIV. benannt worden. Wie das Internetportal „Pensoft Blog“ meldet, wurde die Spezies mit dem wissenschaftlichen Namen Pyralis papaleonei von Wissenschaftlern des Tiroler Landesmuseums und der Zoologischen Staatssammlung München in den Weißen Bergen auf Kreta entdeckt, wo sie endemisch zu sein scheint. Zuerst hatte das Fachjournal „Nota Lepidopterologica“ über die Neuheit berichtet.

Der Innsbrucker Schmetterlingsforscher Peter Huemer wollte die Namensgebung als Appell an das Kirchenoberhaupt verstanden wissen, die Verantwortung des Menschen für die Bewahrung der Schöpfung in den Blick zu heben. Schmetterlinge - dazu gehören auch Motten - gelten wegen ihrer Verwandlung vom Ei über Raupe und Puppe zum Falter als Symbol der Auferstehung. Huemer war bereits an der Erstbeschreibung des Kardinalsfalters (Pyralis cardinalis) beteiligt, einer in Deutschland extrem seltenen Art.

Leben des Papstfalters wenig bekannt

Die Entdeckung des Papst-Leo-Falters zeige, wie viel es selbst in gut erforschten Regionen Europas noch zu entdecken gebe, heißt es weiter. Zugleich unterstreiche dies die Notwendigkeit, empfindliche Lebensräume zu schützen.

Pyralis papaleonei hat eine Flügelspannweite von etwa zwei Zentimetern. Auffällige Merkmale sind die violetten Vorderflügel mit einem orange-goldenen Fleck und markanten weißen Bändern. Bislang sei nur wenig über die Biologie und Lebensweise bekannt, so der Beitrag. Flügelmuster, Färbung und Genitalmorphologie sowie genetische Daten rechtfertigten aber eine Unterscheidung als eigene Art.

Bildergalerie: Promis als tierische Namenspaten

Motten-Mann Leo ist nicht der einzige Promi, dessen Nachname Pate steht für eine neu entdeckte Tierart. Schauen Sie sich doch unsere Bildergalerie an. Sie werden darin sicher das eine oder andere bekannte Gesicht wiedererkennen.