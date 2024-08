Prostitution in Baden-Württemberg

Im vergangenen Jahr waren in Baden-Württemberg 3.843 Prostituierte gemeldet. Damit sind es immer noch weniger als vor der Corona-Pandemie.

red/epd 07.08.2024 - 11:23 Uhr

. In Baden-Württemberg sind bei den Behörden weiterhin weniger Prostituierte gemeldet als vor der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr waren es 3.843 Personen, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mit. Ende 2019 hatte die Zahl noch bei knapp 5.000 gelegen. Im Vergleich zu 2022 gab es im vergangenen Jahr aber wieder zwölf Prozent mehr gemeldete Prostituierte.