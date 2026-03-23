Apotheken spielen eine wichtige Rolle in der Gesundheitsversorgung, doch ihre finanzielle Situation ist schwierig. Ein Protesttag soll auf ihre Lage aufmerksam machen.
Zahlreiche Apotheken beteiligen sich am Montag, 23. März, an einem bundesweiten Protesttag – auch in Stadt und Landkreis Esslingen wollen Pharmazeuten auf ihre wirtschaftlich prekäre Situation aufmerksam machen, die das Apothekensterben zu beschleunigen droht. Anders als in anderen Bundesländern will es das baden-württembergische Sozialministerium nicht zulassen, dass Apotheken am Protesttag ganz geschlossen bleiben, weil man der Meinung ist, die Notdienstapotheken könnten nicht zwei Tage in Folge die gesamte Versorgung stemmen. Dennoch wird es auch in der Esslinger Region Protestaktionen geben – zahlreiche Apotheken werden nur im Notdienst-Modus bedienen und mit gezielten Aktionen vor ihren Geschäftsräumen auf ihre Anliegen hinweisen.